Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án 30 năm tù

(VTC News) -

Theo phán quyết được Tòa án Trung tâm Seoul công bố ngày 12/6, ông Yoon bị kết tội liên quan đến chiến dịch điều drone quân sự sang lãnh thổ Triều Tiên. Người phát ngôn tòa án xác nhận cựu tổng thống bị tuyên án 30 năm tù nhưng không công bố thêm chi tiết.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Reuters)

Các chuyến bay drone này được cho là đã diễn ra vào tháng 10/2024. Bình Nhưỡng khi đó cáo buộc các thiết bị này thả truyền đơn tuyên truyền xuống lãnh thổ Triều Tiên, khiến căng thẳng quân sự giữa hai miền bán đảo Triều Tiên gia tăng đáng kể.

Hồi tháng 4, nhóm công tố viên đặc biệt nhận định nỗ lực của ông Yoon nhằm "tạo dựng điều kiện thời chiến" thông qua các hoạt động drone đã làm suy yếu an ninh quốc gia. Cơ quan công tố đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu tổng thống.

Ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định không có hành vi sai phạm.

Đây là phán quyết mới nhất trong loạt vụ án nhằm vào nhà lãnh đạo bảo thủ từng giữ cương vị công tố viên trưởng Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, một tòa án Hàn Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Yoon sau khi kết luận ông có vai trò lãnh đạo cuộc nổi dậy liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật.

Ông Yoon bị phế truất khỏi chức vụ tổng thống sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc giữ nguyên quyết định luận tội, dẫn đến cuộc bầu cử sớm mà ứng cử viên theo đường lối tự do Lee Jae-myung giành chiến thắng.

Các luật sư của ông Yoon cho rằng thân chủ của họ không ra lệnh cũng như không phê duyệt chiến dịch drone. Theo họ, hoạt động này không liên quan đến thiết quân luật mà nhằm đáp trả việc Triều Tiên nhiều tháng liên tiếp thả các khinh khí cầu chứa rác qua biên giới sang Hàn Quốc.

Ông Yoon, hiện đang bị giam giữ, có quyền kháng cáo đối với bản án vừa được tuyên.

Hoạt động sử dụng drone tiếp tục là một trong những điểm nóng trong quan hệ liên Triều. Đầu năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung từng bày tỏ lấy làm tiếc sau khi một cuộc điều tra kết luận các quan chức chính phủ đã điều drone vào Triều Tiên hồi tháng 1.

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khi đó đánh giá phát biểu của ông Lee là "hành động khôn ngoan". Tuy nhiên, triển vọng cải thiện quan hệ nhanh chóng mờ nhạt khi Bình Nhưỡng tiếp tục chỉ trích Hàn Quốc.