(VTC News) -

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 12/6 và sáng 13/6 có 2 trận đấu. Trong đó, Canada sẽ đối đầu với Bosnia & Herzegovina trên sân BMO, Toronto, thuộc bảng B World Cup 2026. Ở bảng D, Mỹ đấu với Paraguay.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục lịch thi đấu và kênh phát sóng các trận đấu World Cup 2026 mới nhất.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 12/6 và sáng 13/6

Trận đấu giữa Canada với Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 2h ngày 13/6 (giờ Việt Nam). Trận Mỹ đấu với Paraguay sẽ bắt đầu lúc 8h. Toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của VTV.

Ngày Giờ Trận đấu Kênh trực tiếp 13/6 2h Canada vs Bosnia & Herzegovina VTV3, VTV10, VTV6 13/6 8h Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6

Thông tin trận đấu World Cup 2026 hôm nay

Canada sẽ đối đầu với Bosnia & Herzegovina trên sân BMO, Toronto lúc 2h ngày 13/6. Canada bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong ba đội chủ nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch không phải đá vòng loại. Đội bóng Bắc Mỹ chưa thua trong năm 2026 và mang theo chuỗi 8 trận bất bại vào trận ra quân. Trong chuỗi này, Canada cũng có 6 trận giữ sạch lưới.

Hai nước chủ nhà Mỹ và Canada có trận ra quân ngày 13/6. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. Đội bóng của huấn luyện viên Sergej Barbarez giành vé dự giải sau khi vượt qua Italy rồi Wales trên chấm luân lưu ở vòng play-off. Đây mới là lần thứ hai Bosnia & Herzegovina góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Đội bóng châu Âu bất bại 8 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng quan trọng ở loạt trận play-off. Dù vậy, việc phải đá trận mở màn trên sân đối thủ là thử thách không nhỏ.

Mỹ gặp Paraguay lúc 8h ngày 13/6 trên sân vận động SoFi, Los Angeles. Đội bóng xứ cờ hoa đang sở hữu lực lượng được đánh giá là mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Họ vừa thắng 3-2 trước Senegal trong trận giao hữu đáng chú ý, trước khi thất bại 1-2 trước Đức.

Sau ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, Paraguay đã trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gustavo Alfaro, đội bóng Nam Mỹ xây dựng hình ảnh của một tập thể giàu tính kỷ luật và khó bị đánh bại. Phong độ gần đây của họ khá tốt khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, trong đó có chiến thắng 4-0 trước Nicaragua.

Lịch thi đấu bảng B World Cup 2026

Ngày 13/6

2h: Canada vs Bosnia & Herzegovina.

Ngày 14/6

2h: Qatar vs Thuỵ Sỹ.

Ngày 19/6

2h: Thuỵ Sỹ vs Bosnia & Herzegovina.

9h: Canada vs Qatar.

Ngày 25/6

2h: Bosnia & Herzegovina vs Qatar.

2h: Thuỵ Sỹ vs Canada.

Lịch thi đấu bảng D World Cup 2026

Ngày 13/6

8h: Mỹ vs Paraguay.

Ngày 14/6

11h: Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 20/6

2h: Mỹ vs Úc.

10h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay.

Ngày 26/6

9h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ.

9h: Paraguay vs Úc.