Kết quả Mexico 2-0 Nam Phi: 3 thẻ đỏ khai mạc World Cup 2026

(VTC News) -

World Cup 2026 bắt đầu trên sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico) khi đội chủ nhà Mexico đánh bại Nam Phi 2-0. Julian Quinones là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trận khai mạc World Cup có tới 3 thẻ đỏ.

Video: Julian Quinones ghi bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026

Mexico kiểm soát trận đấu tốt hơn và tạo ra sức ép ổn định. Họ cầm bóng 61%, tung ra 16 cú sút, 4 lần đưa bóng trúng đích và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,41. Nam Phi chỉ có 3 pha dứt điểm, 2 lần sút trúng đích và không tạo ra cơ hội nguy hiểm rõ ràng nào.

Bàn thắng sớm giúp Mexico đưa trận đấu vào thế thuận lợi. Phút thứ 9, Julian Quinones tận dụng sai lầm của hàng thủ Nam Phi ở rìa vòng cấm để ghi bàn mở tỷ số. Trước đó, Mexico đã sớm tạo áp lực với các pha bóng của Raul Jimenez và Brian Gutierrez.

Mexico (áo xanh) giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Nam Phi không co cụm phòng ngự, đồng thời khiến thủ môn Raul Rangel phải cứu thua ở cuối hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, những pha lên bóng của họ không hiệu quả và cũng thiếu độ chính xác ở bước xử lý cuối cùng khi tiếp cận được vòng cấm đối phương.

Trận đấu trở nên căng thẳng ngay đầu hiệp hai. Yaya Sithole nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm, khiến Nam Phi rơi vào thế thiếu người. Tận dụng lợi thế, Mexico tiếp tục đẩy cao đội hình và có bàn thứ hai ở phút 67. Roberto Alvarado treo bóng chuẩn xác để Raul Jimenez đánh đầu vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0.

Video: Jimenez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Mexico

Những phút cuối trận, khán giả còn chứng kiến thêm 2 thẻ đỏ. Phút 84, Themba Zwane bị truất quyền thi đấu sau khi trọng tài tham khảo VAR. Đến phút 90+2, Cesar Montes của Mexico cũng phải rời sân vì pha tranh bóng xấu. Mexico bảo vệ được cách biệt 2 bàn trong quãng bù giờ kéo dài 7 phút.

Mexico 2 0 Nam Phi Quinones 9' Jimenez 67'

Số liệu thống kê trận Mexico 2-0 Nam Phi.