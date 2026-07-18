Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 18/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 18/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 18/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 18/7/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 18/7/2026

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- XSDNA 15/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/7/2026 có giải đặc biệt là 257930 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 15/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 15/7/2026.

- XSDNA 11/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 11/7/2026 như sau:

XSDNA 11/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 11/7/2026.

- XSDNA 8/7/2026

Kết quả xổ số ngày 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 690396 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 8/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 8/7/2026.

- XSDNA 4/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 912568 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 4/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/7/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng thưởng được lĩnh một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế, Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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