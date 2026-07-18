Thị trường xe Việt nửa đầu năm 2026: Xe điện tiếp tục là điểm sáng

(VTC News) -

Không chỉ duy trì đà tăng trưởng liên tục trên phạm vi toàn cầu, xe điện tại thị trường Việt Nam còn liên tiếp tạo nên những cột mốc lịch sử. Sự bứt phá này không chỉ khẳng định vị thế "trục tăng trưởng chính" lấn lướt xe động cơ đốt trong truyền thống, mà còn phản ánh một sự thay đổi sâu sắc trong hành vi tiêu dùng.

Làn sóng điện hóa bứt tốc

Trên bình diện quốc tế, toàn bộ ngành công nghiệp ô tô chứng kiến một cuộc đại dịch chuyển hướng tới các dòng xe năng lượng mới. Đứng trước áp lực ngày càng lớn về biến đổi khí hậu, cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của chính phủ các nước, cùng với việc thắt chặt các tiêu chuẩn khí thải khắt khe tại châu Âu và Bắc Mỹ, quá trình điện hóa không còn là một lựa chọn tham khảo mà đã trở thành mệnh lệnh sống còn.

Xe điện ngày càng chứng minh được ưu thế về tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và cảm giác lái so với xe xăng.

Từ Mỹ, châu Âu cho đến châu Á, hàng loạt chính sách thúc đẩy giao thông xanh đã buộc các "ông lớn" xe xăng lâu đời phải ráo riết cấu trúc lại dây chuyền sản xuất để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua tỷ USD này.

Chính trong bối cảnh toàn cầu đang xoay trục quyết liệt, các dữ liệu thị trường mới nhất đã phác họa rõ nét bức tranh tăng trưởng đầy lạc quan của xe điện. Trái với một số dự báo thận trọng trước đó về tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng hay việc cắt giảm trợ cấp tại một số quốc gia, sức mua của người tiêu dùng đối với xe điện vẫn cho thấy sự bền bỉ đáng kinh ngạc.

Cụ thể, theo Reuters, doanh số xe điện toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng tháng thứ 4 liên tiếp. Chỉ tính riêng trong tháng 6, lượng xe điện bán ra trên toàn thế giới đã chạm mốc khoảng 2 triệu xe, ghi nhận mức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đà phục hồi mạnh mẽ từ thị trường châu Âu đã góp phần quan trọng bù đắp lại sự chững lại tạm thời ở một số khu vực như Mỹ và Trung Quốc. Sự ổn định này là minh chứng rõ rệt nhất cho thấy ô tô điện đã chính thức vượt qua giai đoạn "người dùng tiên phong" để bước vào kỷ nguyên phổ cập đại chúng.

Thị trường Việt Nam cộng hưởng hoàn hảo với xu hướng toàn cầu. Bước qua nửa đầu năm 2026, trong khi tổng cầu của toàn thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang loay hoay tìm động lực hồi phục, thì phân khúc xe điện lại nổi lên như điểm sáng rực rỡ nhất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, hãng xe điện VinFast xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi bàn giao thành công 115.916 xe, tăng vọt 72% so với cùng kỳ năm 2025. Con số ấn tượng này không chỉ là thành tích cao nhất mà VinFast từng đạt được, mà còn chính thức xác lập kỷ lục doanh số bán hàng trong nửa năm lớn nhất đối với bất kỳ một hãng xe nào đang hoạt động tại Việt Nam.

Sự vươn lên mạnh mẽ này cho thấy xe điện không còn là "lựa chọn thứ hai" hay phương tiện ngách. Việc một thương hiệu xe thuần điện vượt qua hàng loạt tượng đài xe xăng lâu năm để chiếm lĩnh ngôi vương doanh số toàn thị trường là một bước ngoặt mang tính biểu tượng. Thành tựu này chứng minh người tiêu dùng Việt Nam đang có sự chuyển dịch nhận thức rất lớn, sẵn sàng ủng hộ những công nghệ mới, thân thiện với môi trường khi chúng đi kèm với một hệ sinh thái tiện ích toàn diện.

Điểm sáng thị trường nội địa

Lý giải về sức bật phi thường của xe điện tại Việt Nam thời gian qua, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô đều có chung nhận định: Sự tăng trưởng này không đến từ sự bộc phát nhất thời mà là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản vào hạ tầng, kết hợp cùng dải sản phẩm phù hợp.

Mẫu Limo Green MPV 7 đang đắt khách hiện nay.

Nhận định về cách VinFast tiếp cận thị trường và xóa bỏ rào cản tâm lý của người dùng, PGS.TS Lý Hùng Anh (Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM, thành viên Hội đồng kỹ thuật ASEAN NCAP) từng phân tích trên báo chí, thành công của VinFast không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ cách hãng xóa dần khoảng cách giữa người tiêu dùng và công nghệ xe điện. "VinFast đã phá vỡ các rào cản tâm lý và thực tế: từ giá cả hợp lý, hỗ trợ đổi xe xăng cũ, miễn phí sạc, hỗ trợ tài chính trả góp, đến các chương trình lái thử. Đặc biệt, hãng đầu tư nghiêm túc vào hạ tầng, giúp người dùng yên tâm chuyển đổi", TS Lý Hùng Anh nhận định.

Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp trong nước làm chủ được công nghệ từ thiết kế, lắp ráp đến sản xuất pin lưu trữ chính là nền tảng vững chắc để ô tô điện Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng và bứt tốc.

Trải nghiệm thực tế của người tiêu dùng cũng cho thấy ưu thế của xe điện sản xuất trong nước, thuyết phục hàng chục ngàn người Việt không chỉ bằng những khẩu hiệu xanh, mà bằng chính những lợi ích kinh tế sát sườn và trải nghiệm vượt trội.

Anh Nguyễn Trần Minh, một kỹ sư công nghệ tại Hà Nội đang sử dụng xe Limo Green MPV 7, chia sẻ bài toán chi phí đầy thuyết phục: "Động lực lớn nhất khiến tôi quyết định mua xe điện chính là sự tiết kiệm dài hạn. Chi phí sạc điện hàng tháng rẻ hơn tới gần một nửa so với sử dụng xe xăng. Xe điện ít chi tiết cơ khí phức tạp nên việc bảo dưỡng rất nhàn, không phải lo thay dầu động cơ định kỳ tốn kém".

Ở khía cạnh vận hành, chị Thu Thủy, một khách hàng thường xuyên di chuyển bằng ô tô cá nhân tại TP.HCM đánh giá cao sự thông minh của dòng xe điện: "Giờ đây trạm sạc cũng phủ sóng khắp các tỉnh thành và trạm dừng nghỉ cao tốc, nên việc đi du lịch xa cuối tuần không còn là trở ngại".

Với những kỷ lục lịch sử được thiết lập trong nửa đầu năm 2026 và sự cộng hưởng từ đà tăng trưởng của thị trường quốc tế, xe điện đang khẳng định vị thế không thể lay chuyển tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa năng lực sản xuất ngày càng hoàn thiện, hạ tầng sạc phủ sóng rộng khắp và sự thay đổi tích cực trong thói quen tiêu dùng đang tạo ra một "bệ phóng" vô cùng vững chắc.