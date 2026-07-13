Thị trường ô tô Việt Nam tháng 6: VinFast Limo Green tiếp tục giữ ngôi vương

(VTC News) -

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh tiếp tục diễn ra mạnh mẽ khi có tới 6 đại diện thuần điện góp mặt trong nhóm những mẫu xe bán chạy nhất. Mặc dù phần lớn sản phẩm đều ghi nhận mức suy giảm nhẹ về số lượng bàn giao so với tháng liền trước, tuy nhiên cục diện chung vẫn phản ánh rõ nét sự ưu tiên của người tiêu dùng đối với các dòng xe tối ưu chi phí vận hành.

Bên cạnh sự áp đảo của phân khúc xe điện, nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống cũng chứng kiến những xáo trộn đáng chú ý về thứ hạng.

1. VinFast Limo Green: 3.868 xe

VinFast Limo Green tiếp tục là mẫu xe có lượng tiêu thụ lớn nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Mẫu MPV thuần điện này ghi nhận lượng bàn giao đạt 3.868 xe trong tháng 6, giảm 24,2% so với tháng trước đó. Mặc dù tốc độ tăng trưởng có phần chậm lại, Limo Green vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu toàn thị trường ô tô Việt Nam trong cả tháng 6 lẫn giai đoạn nửa đầu năm. Không gian rộng rãi với cấu hình 7 chỗ ngồi cùng các chính sách tối ưu chi phí năng lượng là những yếu tố cốt lõi giúp dòng sản phẩm duy trì sức hút ổn định đối với nhóm khách hàng kinh doanh vận tải công nghệ và gia đình.

2. VinFast VF 3: 3.550 xe

Mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3 duy trì sức hút tốt ở nhóm khách hàng đô thị.

Dòng xe điện cỡ nhỏ đô thị xếp ở vị trí thứ hai với 3.550 xe rời đại lý thành công, giảm 25,5% so với tháng trước. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp di chuyển trong các tuyến phố đông đúc cùng mức giá tiếp cận hợp lý là động lực chính duy trì doanh số cho mẫu xe này.

3. VinFast VF 5: 3.364 xe

VinFast VF 5 giảm doanh số thấp nhất trong nhóm xe dẫn đầu.

Giữ vững phong độ ổn định ở vị trí thứ ba là mẫu SUV cỡ A thuần điện với 3.364 xe được bàn giao tới tay khách hàng. So với tháng trước, mức giảm của dòng xe này chỉ ở mức nhẹ khoảng 1%, cho thấy tệp khách hàng trung thành vững chắc ở cả nhóm người dùng cá nhân lẫn các đơn vị vận tải dịch vụ hành khách.

4. VinFast VF 6: 2.988 xe

VF 6 là điểm sáng tăng trưởng của phân khúc xe điện trong tháng 6.

Đại diện phân khúc SUV cỡ B thuần điện đạt doanh số 2.988 xe trong tháng 6, đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ tới gần 79% so với mức 1.674 xe của tháng liền trước. Đây là mẫu xe ghi nhận mức bứt phá về số lượng bàn giao ấn tượng nhất trong danh sách các sản phẩm dẫn đầu thị trường tháng này.

5. Toyota Innova Cross: 1.670 xe

Toyota Innova Cross vươn lên vị trí số một trong nhóm xe động cơ đốt trong.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong và hybrid, Toyota Innova Cross bất ngờ vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc và xếp thứ năm toàn thị trường với doanh số 1.670 chiếc, tăng mạnh 937 xe so với tháng trước. Thiết kế phom dáng hiện đại kết hợp với tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu đã giúp mẫu MPV Nhật Bản tạo sức hút lớn.

6. VinFast VF 7: 1.437 xe

Thiết kế thời thượng giúp VF 7 duy trì lượng đơn hàng ổn định.

Mẫu SUV điện cỡ C mang phong cách thiết kế thời thượng ghi nhận lượng tiêu thụ đạt 1.437 xe trong tháng 6. Sự kết hợp giữa động cơ có công suất cao và các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao tiếp tục thuyết phục nhóm khách hàng trẻ tuổi yêu thích công nghệ tại các thành phố lớn.

7. VinFast VF MPV 7: 1.254 xe

VF MPV 7 đóng góp tích cực vào tổng doanh số chung của toàn hãng.

Một đại diện đa dụng khác của hãng xe Việt là chiếc VF MPV 7 ghi nhận số lượng bàn giao đạt 1.254 xe trong tháng. Sự đa dạng hóa trong danh mục sản phẩm xe đa dụng giúp thương hiệu nội địa bao phủ sâu rộng mọi nhu cầu của người tiêu dùng đối với dòng xe chở người từ phổ thông đến cận cao cấp.

8. Toyota Yaris Cross: 1.206 xe

Toyota Yaris Cross giữ vững nhịp bán tốt ở nhóm phân khúc crossover cỡ nhỏ.

Mẫu SUV đô thị cỡ B của Toyota đạt lượng bán ra 1.206 xe, giữ vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng tổng. Tuy doanh số giảm nhẹ khoảng 200 chiếc so với tháng trước, dòng xe này vẫn duy trì thành tích là mẫu xe xăng có lượng tiêu thụ tích lũy cao nhất thị trường trong nửa đầu năm nay.

9. Mazda CX-5: 1.144 xe

Doanh số ổn định qua các tháng giúp Mazda CX-5 duy trì vị thế vững chắc.

Đại diện quen thuộc từ thương hiệu Mazda duy trì sự ổn định định kỳ khi đạt doanh số 1.144 xe trong tháng 6, chỉ giảm nhẹ 1,29% so với tháng trước. Lợi thế lắp ráp trong nước cùng danh mục trang bị phong phú và giá bán cạnh tranh giúp dòng crossover (xe lai đa dụng) cỡ C này liên tục xuất hiện trong top xe bán chạy.

10. Mitsubishi Xforce: 1.095 xe

Mitsubishi Xforce ghi nhận sự trở lại ấn tượng trong nhóm 10 xe bán chạy nhất.

Khép lại danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 6 là dòng SUV cỡ B Mitsubishi Xforce với 1.095 xe bàn giao thành công, tăng trưởng 58% so với tháng trước. Sự quay trở lại của mẫu xe này đã chính thức đẩy dòng xe bán tải Ford Ranger ra khỏi bảng xếp hạng những phương tiện được ưa chuộng nhất trong tháng.