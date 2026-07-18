Công nghệ 18/7: Apple tăng giá dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam

(VTC News) -

Giá iCloud tại Việt Nam tăng tới 31%

Đợt điều chỉnh giá iCloud vừa được Apple công bố áp dụng cho nhóm khách hàng tại Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Nhật Bản, Ai Cập, New Zealand, Indonesia và Philippines. Mức tăng giá dịch vụ dao động từ 11% đến 55% tùy thuộc vào từng gói lưu trữ và quy định riêng của mỗi quốc gia. Ngoài 8 nước trên, giá dịch vụ iCloud tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác không thay đổi.

Tại Việt Nam, giá gói dung lượng tối thiểu 50 GB tăng từ 19.000 đồng lên 25.000 đồng, tăng 31,58%. Các gói 200 GB, 2 TB lần lượt có giá mới 89.000 đồng và 299.000 đồng, tương ứng mức tăng 28,99% - 20,08%. Đáng chú ý trong lần điều chỉnh này, lần đầu tiên Apple mang đến gói dung lượng 6 TB (giá 899.000 đồng) và 12 TB (1,79 triệu đồng). Tất cả mức giá được áp dụng cho gói thuê bao 1 tháng.

Giá gói dịch vụ iCloud phổ biến tại Việt Nam trước và sau thay đổi.

Ngoài iCloud, các dịch vụ ở thị trường toàn cầu như Apple Music gói hàng tháng tăng từ 10,99 USD (khoảng 279.000 đồng) lên 11,99 USD (khoảng 305.000 đồng). Gói Apple One Family, bao gồm Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade và 200 GB dung lượng iCloud+ cho tối đa 6 thành viên, tăng từ 25,95 USD (khoảng 659.000 đồng) lên 27,95 USD (710.000 đồng).

Bên cạnh đó, gói cao cấp Apple One Premier tích hợp thêm các dịch vụ Apple News+, Apple Fitness+ cùng 2 TB bộ nhớ đám mây cũng tăng từ 37,95 USD (964.000 đồng) lên 39,95 USD (khoảng 1,015 triệu đồng).

Thiết bị đeo tay của Samsung bị sọc màn hình

Lỗi hiển thị sọc xanh vốn xuất hiện trên điện thoại nay đã gặp trên đồng hồ và vòng đeo tay thông minh của Samsung. Theo đó, một người dùng trên diễn đàn Reddit vừa phản ánh chiếc vòng đeo tay thông minh Galaxy Fit 3 của mình gặp lỗi màn hình sau hai năm sử dụng. Cụ thể, thiết bị bất ngờ tắt nguồn, khi bật lại thì xuất hiện một đường sọc dọc màu xanh sáng chói cắt ngang giao diện hiển thị.

Hiện tượng tương tự phản ánh của nhiều người dùng Galaxy Watch 4 vài tuần trước. Sau khi cập nhật hệ điều hành One UI 8 Watch, các thiết bị này cũng gặp lỗi sọc xanh dọc màn hình.

Sọc màn hình xuất hiện trên Galaxy Fit. (Ảnh: Reddit)

Giới phân tích nhận định lỗi sọc xanh không bắt nguồn từ phần mềm mà liên quan đến phần cứng. Nguyên nhân có thể do đầu nối màn hình AMOLED của Samsung bị hỏng, dẫn đến tổn thương tấm nền vĩnh viễn. Tình trạng có xu hướng lan rộng từ điện thoại thông minh sang các thiết bị đeo có giá 60 USD (khoảng 1,5 triệu đồng). Sự cố khiến nhiều khách hàng có ý định mua dòng Galaxy Watch 8 mới lo ngại.

Hãng công nghệ Hàn Quốc hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về các trường hợp trên. Người dùng gặp sự cố được khuyến nghị nên kiểm tra thời hạn bảo hành và sớm liên hệ với trung tâm hỗ trợ của hãng.

Startup công nghệ ra mắt điện thoại trí tuệ nhân tạo đầu tiên thế giới

StepFun, công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập năm 2023 bởi các cựu nhân viên Microsoft, vừa chính thức công bố mẫu điện thoại StepX Neo. Doanh nghiệp định vị đây là dòng điện thoại AI đại chúng đầu tiên trên thế giới sở hữu năng lực xử lý tác vụ dạng tác nhân (agentic AI).

Khác biệt với các trợ lý ảo truyền thống vốn chỉ phản hồi từng câu lệnh đơn lẻ trên điện thoại thông thường, StepX Neo có thể hoàn thành chuỗi tác vụ gồm nhiều bước liên tiếp. Máy tự động kết nối xuyên suốt giữa các phần mềm và dịch vụ khác nhau chỉ từ một yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên của người dùng.

StepX Neo vừa được giới thiệu với khả năng xử lý các tác vụ phức tạp đa ứng dụng chỉ thông qua một khẩu lệnh. (Ảnh: StepFun)

Cốt lõi vận hành của thiết bị nằm ở trợ lý ảo Step Amoo, hoạt động trên nền tảng hệ điều hành tự phát triển mang tên Step AOS. Cấu trúc được xây dựng xung quanh các tác nhân trí tuệ nhân tạo, cho phép trợ lý ảo tự động kết hợp công cụ khi cần thiết. Nhiều tính năng cốt lõi có thể vận hành trực tiếp ngay trên thiết bị mà không cần duy trì kết nối Internet liên tục.

Thiết bị cũng hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển với khả năng dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực 32 ngôn ngữ và hỗ trợ tự động hóa các đầu việc như điền tờ khai hải quan, kiểm tra thị thực. Hiện tại, thời điểm mở bán và giá của dòng máy vẫn chưa được công bố.