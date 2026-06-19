Bảng xếp hạng bảng A World Cup 2026 mới nhất: Mexico, Hàn Quốc nắm lợi thế

Bảng xếp hạng bảng A World Cup 2026 mới nhất Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến thời điểm hiện tại, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau. XH Đội T HS Đ 1 Mexico 1 2-0 3 2 Hàn Quốc 1 2-1 3 3 CH Séc 1 1-2 0 4 Nam Phi 1 0-2 0

Cộng hòa Séc 1-1 Nam Phi Cộng hòa Séc hòa Nam Phi 1-1 ở lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026. Michal Sadilek ghi bàn từ rất sớm, nhưng đội bóng châu Âu không giữ được lợi thế khi Teboho Mokoena gỡ hòa cho Nam Phi trên chấm phạt đền ở cuối hiệp hai. Cộng hòa Séc hòa Nam Phi 1-1. (Ảnh: Reuters)

Hàn Quốc 2-1 Cộng hòa Séc Son Heung-min phung phí cơ hội nhưng các đồng đội của anh tỏa sáng đúng lúc để giúp Hàn Quốc giành chiến thắng. Đại diện châu Á chơi tốt hơn nhưng Cộng hòa Séc mới là đội ghi bàn trước từ cú đánh đầu của Krejci. Hwang In-beom trở thành người hùng của đội tuyển Hàn Quốc ở trận này. Anh bình tĩnh xử lý khéo léo để ghi bàn gỡ hòa, sau đó kiến tạo cho Oh Hyueon-gyu lập công đưa Hàn Quốc vượt lên. Hwang In-beom ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trong trận Hàn Quốc thắng Cộng hòa Séc 2-1. (Ảnh: Reuters)

Mexico 2-0 Nam Phi Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn giúp Mexico thắng Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico) sáng 12/6. Đội chủ nhà kiểm soát trận đấu với những thống kê vượt trội về khả năng giữ bóng và tấn công. Đây cũng là lần đầu tiên trận khai mạc World Cup có 3 thẻ đỏ. Sau 20 năm kể từ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan ở World Cup 2006, người hâm mộ mới được chứng kiến một đội bóng nhận 2 thẻ đỏ trong 1 trận đấu ở đấu trường này. Đó là Nam Phi. Mexico (áo xanh) thắng Nam Phi. (Ảnh: Reuters)

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, CH Czech Bảng A World Cup 2026 diễn ra tại 4 sân vận động của 4 thành phố Mexico City, Zapopan, Guadalupe (Mexico) và Atlanta (Mỹ). Chủ nhà Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hoà Czech cạnh tranh 2 suất chắc chắn vào vòng trong và 1 suất chờ (dành cho đội đứng thứ 3). Mexico (15) là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất, cũng là đội có số lần vượt qua vòng bảng nhiều nhất. Lịch thi đấu bảng A World Cup 2026 Ngày 12/6 2h: Mexico vs Nam Phi. 9h: Hàn Quốc vs CH Czech. Ngày 18/6 23h: CH Czech vs Nam Phi. Ngày 19/6 8h: Mexico vs Hàn Quốc. Ngày 25/6 8h: CH Czech vs Mexico. 8h: Nam Phi vs Hàn Quốc.

Hàn Quốc Thông tin đội tuyển Hàn Quốc. Hàn Quốc tham dự kỳ World Cup thứ 12 trong lịch sử. Sau thành tích xếp hạng tư trên sân nhà năm 2002, đội tuyển xứ kim chi chỉ tiến sâu nhất đến vòng 1/8 (vào các năm 2010 và 2022). Hàn Quốc hiện đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở vòng loại, họ là một trong 3 đội châu Á đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026. Hàn Quốc đứng đầu ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á với 22 điểm (thắng 6, hoà 4, thua 0). Cơ hội vượt qua vòng bảng của hàn Quốc là 70,3% theo dữ liệu dự đoán World Cup 2026 của Opta. Khả năng đội bóng này đứng đầu bảng A là 22,76%. Đội hình Hàn Quốc dự World Cup 2026 có Son Heung-min là cái tên thu hút nhiều sự cquan tâm nhất. Dù vậy, tiền đạo của Los Angeles FC (Mỹ) năm nay 33 tuổi và không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Đội hình Hàn Quốc dự World Cup 2026.

Mexico Thông tin đội tuyển Mexico Mexico là một trong 3 đội chủ nhà của World Cup 2026, do đó không phải thi đấu vòng loại. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại của đội tuyển Mexico là 15. Trong lịch sử 17 lần tham dự World Cup, Mexico vượt qua vòng bảng 9 lần (trong đó có 7 lần liên tiếp từ 1994 đến 2018). Thành tích tốt nhất của Mexico ở World Cup là lọt vào vòng tứ kết (1970, 1986). Mexico tham dự World Cup 2026 với đội hình không nhiều ngôi sao. Hai nhân tố nổi tiếng nhất của đội chủ nhà là Raul Jimenez (35 tuổi) và Guillermo Ochoa (40 tuổi). Theo dữ liệu mô phỏng của Opta, xác suất Mexico đứng đầu bảng A là 48.51%. Khả năng đội tuyển này giành quyền đi tiếp lên tới 87,93%. Đội hình Mexico dự World Cup 2026.

Nam Phi Thông tin đội tuyển Nam Phi World Cup 2026 là lần thứ tư Nam Phi góp mặt tại giải đấu (lần gần nhất là năm 2010 với tư cách chủ nhà). Đội bóng này vượt qua vòng loại vào tháng 10/2025. Họ đứng đầu bảng C khu vực châu Phi với 18 điểm (thắng 5, hoà 3, thua 2), xếp trên Nigeria. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Nam Phi đứng thứ 60. Đội bóng này chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup trong những lần tham dự trước đây. Hầu hết cầu thủ Nam Phi thi đấu trong nước. Cái tên nổi bật trong đội hình Nam Phi dự World Cup 2026 là tiền đạo Lyle Foster thi đấu cho câu lạc bộ Burnley (Anh). Theo hệ thống mô phỏng của siêu máy tính Opta, cơ hội đi tiếp của Nam Phi là 48.56% - thấp nhất trong 4 đội của bảng A. Đội hình Nam Phi dự World Cup 2026.

CH Czech Thông tin đội tuyển Cộng hòa Czech. Cộng hoà Czech là một trong những đội giành quyền tham dự World Cup 2026 muộn nhất. Đội bóng này vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu sau khi hoà 2-2 với Đan Mạch và thắng trong loạt luân lưu. Vị trí của Czech trên bảng xếp hạng FIFA là 41. Đây là lần thứ hai Cộng hoà Czech tham dự World Cup (lần trước là năm 2006). Dù vậy, FIFA xác định Czech là đội kế thừa thành tích của Tiệp Khắc trước đây (8 lần tham dự, 2 lần á quân vào năm 1934 và 1962). Siêu máy tính của Opta dự đoán xác suất Cộng hòa Czech vượt qua vòng bảng lên tới 63.98%. Đội hình CH Czech dự World Cup 2026