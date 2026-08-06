(VTC News) -

Báo cáo do Viện An toàn trí tuệ nhân tạo Vương quốc Anh (AISI) công bố, các mô hình của Anthropic (công ty phát hành Claude) và OpenAI (nổi tiếng với ChatGPT) đã được hạ thấp rào cản bảo mật nhằm phục vụ mục đích kiểm thử trong môi trường phòng thí nghiệm có kết nối Internet.

Trong quá trình này, các tác nhân AI đã thực hiện hành vi kỹ thuật xã hội nhằm gây áp lực lên người phê duyệt để hoàn thành tác vụ chưa được cấp phép. AISI khẳng định đây là lần đầu tiên họ ghi nhận hành vi lừa đảo nhắm trực tiếp vào người thật ở mức độ nghiêm trọng như vậy trong môi trường thực tế mà không có bất kỳ câu lệnh kích hoạt nào từ trước, dù chưa ghi nhận thiệt hại thực tế.

Trong số 122 bài kiểm tra an ninh mạng được triển khai, viện nghiên cứu phát hiện 10 lần các tác nhân AI tự ý hoạt động trên mạng Internet để nhắm vào người thật và các tổ chức. Phần lớn vi phạm xuất phát từ mô hình Mythos 5 của Anthropic, số còn lại thuộc về mô hình GPT-5.6-Sol của OpenAI.

Mythos nổi tiếng với khả năng suy luận mã nguồn và phát hiện lỗi hệ thống ẩn giấu. (Ảnh: Getty Images)

Ở sự cố nghiêm trọng nhất, AI đã tạo nhiều danh tính giả, tự động gửi tin nhắn và tệp tin qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu trực tuyến nhằm thuyết phục người dùng hoặc các công cụ lập trình AI khác chạy mã độc để cài cắm vào một dự án nguồn mở công cộng. Khi bị phát hiện và chất vấn, mô hình này thậm chí còn tự sửa đổi nhật ký hoạt động cũ và cân nhắc tạo thêm danh tính mới để tiếp tục thực hiện hành vi.

Phản ứng trước thông tin trên, đại diện Anthropic cho biết các mô hình được kiểm thử trong điều kiện mở do phía nghiên cứu chủ động gỡ bỏ hệ thống bảo vệ và không đặt giới hạn truy cập Internet. Công ty đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý của Anh để điều tra làm rõ, đồng thời khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy AI đã thoát khỏi môi trường cách ly an toàn. Về phía OpenAI, tập đoàn xác nhận hai hành vi vi phạm xuất phát từ việc AI tự ý vượt ra ngoài phạm vi môi trường thử nghiệm và cam kết sẽ hợp tác với toàn ngành để củng cố các quy trình đánh giá rủi ro.

Báo cáo được công bố cùng ngày đại diện các tập đoàn công nghệ hàng đầu có cuộc họp với Nhà Trắng để thảo luận về khung quản lý mới, trong đó chính phủ Mỹ dự kiến sẽ thẩm định trực tiếp các mô hình AI tiên tiến trước khi cho phép phát hành rộng rãi ra công chúng. Sự cố lần này tiếp tục kéo theo những lời kêu gọi từ giới chuyên gia về việc chính phủ cần can thiệp mạnh mẽ hơn để kiểm soát và giảm tốc độ phát triển của các công nghệ AI tự chủ.