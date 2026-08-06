Nên làm gì khi thấy có rắn trong nhà?

Rắn có thể chui qua các khe hở nhỏ quanh cửa ra vào, nền móng, lỗ thông gió, đường ống, gara hoặc khoảng trống dưới sàn. Một số loài còn có khả năng leo trèo tốt nên có thể vào nhà qua gác mái hoặc cửa sổ đang mở. Bạn nên làm gì khi nhìn thấy chúng?

Giữ bình tĩnh, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa

Khi phát hiện rắn trong nhà, việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, đồng thời đưa trẻ em và vật nuôi ra khỏi khu vực có rắn.

Theo các chuyên gia, trong nhiều trường hợp, con rắn sẽ tự tìm đường ra ngoài nếu đã tự bò vào được. Rắn cũng hiếm khi chủ động đuổi theo hoặc tấn công con người mà thường tìm cách lẩn trốn khi cảm thấy bị đe dọa. Nếu có thể, gia chủ nên đóng cửa để giới hạn con rắn trong một căn phòng và theo dõi từ khoảng cách an toàn.

Khi phát hiện rắn trong nhà, việc đầu tiên cần làm là giữ bình tĩnh, đồng thời đưa trẻ em và vật nuôi ra khỏi khu vực có rắn. (Ảnh: Getty Images)

Trong trường hợp chắc chắn đó là loài rắn không có độc và bản thân có đủ kiến thức, kỹ năng để xử lý, có thể nhẹ nhàng đưa con rắn vào xô hoặc vật chứa tương tự rồi mang ra ngoài. Tuy nhiên, nếu không thể nhận diện loài rắn hoặc cảm thấy không an toàn, nên liên hệ đơn vị chuyên xử lý động vật hoang dã để được hỗ trợ.

Sau khi con rắn được đưa ra ngoài, gia chủ nên kiểm tra và bịt kín vị trí mà nó đã chui vào, bởi đó cũng có thể là lối xâm nhập của nhiều loài động vật khác.

Không tự ý bắt hoặc tấn công rắn

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên dùng tay bắt, đuổi theo hay cố gắng làm hại con rắn nếu chưa xác định chắc chắn đó là loài không có độc.

Việc tấn công hoặc dọa nạt có thể khiến rắn chuyển sang trạng thái phòng vệ, làm tăng nguy cơ bị cắn hoặc khiến con vật bỏ chạy đến những vị trí kín đáo hơn, gây khó khăn cho việc xử lý.

Khi nào cần gọi chuyên gia?

Nếu không thể nhận diện loài rắn, nghi ngờ đó là rắn có độc, con vật đang ẩn ở vị trí khó tiếp cận hoặc bản thân không đủ tự tin để xử lý, người dân nên gọi lực lượng chuyên môn.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng ngay cả với rắn có độc, việc tiêu diệt không phải là giải pháp được khuyến khích. Rắn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, góp phần kiểm soát số lượng chuột và nhiều loài gây hại khác.

Cách ngăn rắn vào nhà

Để hạn chế nguy cơ rắn xâm nhập, các chuyên gia khuyến cáo nên bịt kín các khe hở quanh nền móng, lắp gioăng chắn dưới cửa, sửa chữa lưới chắn côn trùng bị rách và dọn dẹp khu vực xung quanh nhà gọn gàng.

Bên cạnh đó, cần kiểm soát chuột, không để củi, cành cây hoặc rác thải sát tường nhà vì đây là những nơi rắn có thể trú ẩn.

Đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng các loại thuốc xua rắn bán trên thị trường hoặc các mẹo dân gian như sử dụng tinh dầu hầu như không mang lại hiệu quả. Cách tốt nhất để ngăn rắn vào nhà vẫn là bịt kín mọi khe hở. Theo họ, nếu một khe hở đủ lớn để ngón trỏ có thể chui qua thì hầu hết các loài rắn cũng có thể lọt vào.