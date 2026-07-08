(VTC News) -

Chỉ cần lướt mạng xã hội vài phút, không khó để bắt gặp những câu như “bé Na đi lạc”, “nhà có nuôi bé Na” hay “gặp bé Na ngoài vườn”. Điều đáng nói, “bé Na” ở đây không phải tên một em bé, cũng không phải cách gọi một thú cưng quen thuộc như chó hay mèo, mà lại là biệt danh nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, dùng để chỉ… con rắn.

Một loài vật vốn gắn với cảm giác sợ hãi, dè chừng, thậm chí ám ảnh, bỗng được gọi bằng cái tên nghe hiền lành và đáng yêu. Chính sự đối lập này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vì sao con rắn lại được gọi là “bé Na”, và cách gọi ấy xuất phát từ đâu?

Nguồn gốc cái tên “bé Na”

Trước hết, cần khẳng định “bé Na” không phải là tên gọi chính thức trong từ điển hay trong các tài liệu động vật học. Đây là cách gọi mang tính dân gian, xuất hiện trên mạng xã hội rồi lan rộng nhờ hiệu ứng đám đông và sự sáng tạo trong ngôn ngữ của cộng đồng mạng.

Điều thú vị nằm ở chỗ, rắn vốn là loài vật khiến nhiều người e ngại, nhưng khi được gọi bằng cái tên “bé Na”, cảm giác nguy hiểm dường như được làm mềm đi đáng kể. Cụm từ này tạo ra sự đối lập hài hước giữa hình ảnh một loài bò sát đáng gờm với cách xưng hô thân mật, nhẹ nhàng như đang gọi một em bé hoặc một thú cưng trong nhà. Chính sự trái ngược ấy đã khiến “bé Na” trở thành cách gọi lạ tai, dễ nhớ và nhanh chóng phổ biến trên internet.

“Bé Na” là cách gọi vui dành cho rắn trên mạng xã hội. (Ảnh: AI)

Cho đến nay, chưa có tài liệu nào xác nhận ai là người đầu tiên dùng từ “bé Na” để gọi rắn. Phần lớn những lý giải đang được chia sẻ hiện nay đều dừng ở mức giả thuyết, được cộng đồng mạng truyền tai nhau. Tuy nhiên, chính sự mơ hồ ấy lại khiến câu chuyện quanh cái tên này thêm phần thú vị.

Một trong những cách giải thích phổ biến là “bé Na” có thể bắt nguồn từ cách đọc trại hoặc rút gọn từ tiếng Anh snake – nghĩa là con rắn. Theo lối suy diễn dân gian trên mạng, từ “snake” khi được đọc nhanh, đọc lái hoặc cắt bớt âm có thể gợi ra phần “na”, từ đó hình thành cách gọi “bé Na”. Dù đây không phải là cách lý giải có cơ sở ngôn ngữ học rõ ràng, nhưng lại phù hợp với kiểu sáng tạo ngẫu hứng vốn rất phổ biến trong văn hóa internet.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng cái tên này đơn giản chỉ là sản phẩm của lối nói “đáng yêu hóa” mọi thứ trên mạng xã hội. Tương tự cách cư dân mạng gọi mèo là “hoàng thượng”, chó là “boss”, chuột hamster là “bé mập”, thì rắn cũng được gán cho một biệt danh thân thiện hơn để giảm bớt cảm giác sợ hãi. Trong trường hợp này, “Na” có thể không mang một nghĩa gốc cụ thể nào, mà đơn giản chỉ là một cái tên ngắn gọn, dễ thương và thuận miệng.

Nhiều người cho rằng cụm từ “bé Na” thực sự bùng nổ khi mạng xã hội xuất hiện những bài đăng theo kiểu “tìm thú cưng thất lạc”, nhưng nhân vật trong ảnh lại là… một con rắn. Trong đó, nội dung “bé Na đi lạc” được nhắc đến khá nhiều. Chủ nhân bài viết thường mô tả “bé Na” hiền, quấn người, dễ thương, khiến người đọc ban đầu tưởng đang nói đến chó hoặc mèo. Chỉ đến khi nhìn hình ảnh, nhiều người mới ngỡ ngàng vì “bé Na” thực chất là một con rắn.

Chính kiểu “đánh lừa” bằng ngôn ngữ này đã tạo nên hiệu ứng hài hước mạnh mẽ. Người xem bị dẫn dắt bởi giọng điệu trìu mến, trong khi hình ảnh thực tế lại là loài vật khiến không ít người giật mình. Từ đó, “bé Na” không chỉ là một cách gọi vui mà còn trở thành chất liệu cho meme, bình luận và các bài đăng giải trí trên Facebook, TikTok hay nhiều diễn đàn trực tuyến.

Vì sao cách gọi này lại được yêu thích?

Sức hút của “bé Na” nằm ở đúng tinh thần ngôn ngữ mạng hiện đại: ngắn, vui, lạ tai và có yếu tố đối lập gây cười. Việc dùng chữ “bé” để gọi một loài vật vốn bị xem là nguy hiểm tạo nên cảm giác trào lộng rất rõ. Có thể xem đây như một cách “thuần hóa bằng ngôn ngữ”, biến điều đáng sợ trở nên bớt đáng sợ hơn, ít nhất là trên câu chữ.

Mặt khác, cách gọi này cũng cho thấy xu hướng nhân hóa động vật của giới trẻ hiện nay. Ngày càng nhiều loài vật được gọi bằng những cái tên thân mật, đáng yêu thay vì tên gọi thông thường. Trong bối cảnh các nội dung về thú cưng, động vật hoang dã, clip nuôi rắn hoặc bò sát xuất hiện dày đặc trên mạng, việc một con rắn được gọi là “bé Na” cũng không còn là điều quá lạ.

Không chỉ vậy, “bé Na” còn phản ánh khả năng sáng tạo rất mạnh của tiếng Việt đời sống, đặc biệt trong môi trường mạng xã hội. Chỉ từ một cách gọi ngẫu hứng, cộng đồng có thể biến nó thành xu hướng, rồi tiếp tục gắn thêm nhiều tầng nghĩa hài hước, châm biếm hoặc thân thiện tùy theo ngữ cảnh sử dụng.

Dù chưa thể khẳng định chính xác nguồn gốc, “bé Na” rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi của một cách gọi đùa thông thường để trở thành một dấu ấn ngôn ngữ mạng. Cái tên này cho thấy cách cộng đồng mạng Việt Nam có thể biến một loài vật vốn gắn với nỗi sợ thành hình ảnh gần gũi hơn chỉ bằng một biệt danh.

Nói cách khác, “bé Na” không chỉ là tên gọi vui của con rắn. Đằng sau hai chữ ấy là câu chuyện về sự lan truyền của ngôn ngữ mạng, về óc hài hước của giới trẻ và về cách internet có thể thay đổi cảm nhận của con người đối với những điều tưởng như rất quen thuộc.