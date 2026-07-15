HĐND TP Hà Nội truy trách nhiệm cơ quan quản lý chợ Long Biên về trái cây không rõ nguồn gốc

(VTC News) -

Sáng 15/7, HĐND TP Hà Nội chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học; các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị.

Đại biểu Nguyễn Lan Hương (Tổ đại biểu số 19) chất vấn Chủ tịch UBND phường Hồng Hà và Trưởng ban quản lý chợ Hồng Hà về công tác quản lý nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm tại các chợ dân sinh.

Đại biểu cho biết tại nhiều chợ dân sinh và các cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch, hoa quả nhập khẩu, có tình trạng hàng hóa được dán tem, nhãn mác nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; hoặc hàng hóa không có tem nhãn, không rõ nguồn gốc.

Tại chợ Hồng Hà cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Đây là nội dung được HĐND thành phố chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025. Thành phố cũng nhiều lần chỉ đạo tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa và kiểm soát an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, trả lời chất vấn. (Ảnh: HĐND TP Hà Nội)

Trả lời chất vấn, ông Lê Hồng Thắng, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà, khẳng định, UBND phường xác định đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường và các lực lượng chức năng kiểm tra 194 lượt sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử phạt hơn 690 triệu đồng, đồng thời xử lý tiêu hủy nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc với tổng giá trị gần 136 triệu đồng.

Liên quan nội dung phóng sự phản ánh về nguồn gốc xuất xứ của một số mặt hàng hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà lý giải, các trường hợp xuất hiện trong video chủ yếu là nhân viên bán hàng thuê.

Do quy mô hàng hóa lớn, các quầy thường thuê khoảng 10 nhân viên bán hàng và những người này không được chủ cơ sở bàn giao sẵn các giấy tờ pháp lý tại quầy. Thời gian tới, UBND phường sẽ yêu cầu các chủ hộ kinh doanh phải xuất trình và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ tại cửa hàng để sẵn sàng cung cấp cho lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Tiếp tục trả lời chất vấn làm rõ vấn đề này, ông Vũ Quốc Hưng, Trưởng ban quản lý chợ phường Hồng Hà (đơn vị quản lý chợ Long Biên) cho biết, từ khi chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ mức độ hai theo chính quyền hai cấp, công tác an toàn thực phẩm luôn được đơn vị chú trọng.

Ông Vũ Quốc Hưng trả lời chất vấn.

Ông Hưng thông tin thêm, do phóng sự được ghi hình vào ban ngày, thời điểm các hộ bán lẻ, bán thuê hoạt động nên người đứng quầy chưa nắm bắt đầy đủ thông tin để trả lời rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Trên thực tế, qua các đợt kiểm tra liên ngành vào ban đêm đối với các hộ kinh doanh, tiểu thương lớn, hầu hết hàng hóa lưu thông qua chợ đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

Trong năm 2026, ban quản lý chợ cũng đã phối hợp xử phạt một số trường hợp vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Trước các nội dung giải trình trên, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Chủ tọa kỳ họp - yêu cầu Ban quản lý chợ Long Biên đi thẳng vào vấn đề có biết việc thực hiện kiểm soát hồ sơ nguồn gốc hóa đơn chứng từ và tính xác thực của tem nhãn đối với hoa quả nhập khẩu tại chợ? Vì sao hàng hóa không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không rõ nguồn gốc vẫn được lưu hành? Trách nhiệm của ban quản lý thế nào?

Đáp lời Chủ toạ, ông Vũ Quốc Hưng thừa nhận, người bán hàng trả lời "mang tính chất vô trách nhiệm" khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ hoa quả. "Với hàng hóa khi chúng tôi phối hợp nhiều các đơn vị vào kiểm tra thì hầu hết đều có hóa đơn chứng từ xuất xứ hàng hóa rõ ràng chứ không đến độ là hàng hóa trôi nổi", ông Hưng lý giải.

"Tức là đồng chí khẳng định hàng hóa hiện nay đang bán, ví dụ như trong phóng sự, không phải là hàng hóa trôi nổi đúng không?", Chủ toạ chất vấn.

"Khi chúng tôi kiểm tra vào ban đêm thì hầu hết đều có giấy tờ hóa đơn chứng từ xuất xứ hàng hóa", ông Hưng trả lời.

Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu Trưởng ban Quản lý chợ ngay sau kỳ họp phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra ngay tại khu vực được phản ánh; rà soát việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc hàng hóa và có báo cáo bằng văn bản gửi HĐND thành phố.