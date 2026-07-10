Hà Nội sẽ chất vấn về úng ngập và thoát nước đô thị

(VTC News) -

Nội dung trên được ông Trần Hợp Dũng, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội thông tin tại họp báo trước kỳ họp HĐND thành phố, sáng 10/7.

Về nội dung chất vấn tại kỳ họp, ông Dũng cho biết Thường trực HĐND lựa chọn chuyên đề úng ngập và thoát nước đô thị. Theo ông, úng ngập không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn tác động đến môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng sống của người dân.

Ông Dũng đánh giá, thời gian qua Hà Nội có nhiều nỗ lực trong xử lý các điểm ngập. Trận mưa gần đây cho thấy nước cơ bản được tiêu thoát nhanh hơn trước. Tuy nhiên, thành phố không thể hài lòng với kết quả đạt được mà cần tiếp tục rà soát, chất vấn để nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công về hạ tầng thoát nước.

"Nội dung chất vấn lần này cũng gắn với việc triển khai các quy hoạch cấp dưới, trong đó có quy hoạch thoát nước, nhằm tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển đô thị", ông Dũng nói.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Trần Hợp Dũng thông tin tại họp báo.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết thêm, thành phố đã đề nghị rút nghị quyết về quản lý, khai thác lòng đường, vỉa hè khỏi chương trình kỳ họp để tiếp tục nghiên cứu.

Theo ông Dũng, việc khai thác vỉa hè phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị. Chức năng chính của lòng đường, vỉa hè là phục vụ giao thông và người đi bộ; chỉ những khu vực đáp ứng đủ điều kiện mới được xem xét tổ chức kinh doanh.

"Nếu vội vã cho phép kinh doanh ở nhiều nơi có thể mang lại lợi ích kinh tế cục bộ, nhưng về tổng thể sẽ không bảo đảm yêu cầu quản lý đô thị", ông nói.

Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố cho hay, nội dung này sẽ được nghiên cứu gắn với quá trình cụ thể hóa các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đồng thời tính đến định hướng phát triển không gian ngầm, kinh tế đêm, vùng phát thải thấp và các mô hình kinh doanh mới, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm và quyền lợi của người dân.

Dự kiến bổ sung thu hồi 11.563 ha đất

Trả lời câu hỏi về vấn danh mục thu hồi đất, ông Vũ Ngọc Anh, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, cho biết thành phố dự kiến bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 11.563 ha.

Trong đó có 259 dự án chuyển tiếp, diện tích khoảng 3.700 ha, và 614 dự án đăng ký mới, diện tích khoảng 7.792 ha. Các dự án được đề xuất thu hồi đất tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực.

Quang cảnh kỳ họp.

Nhóm thứ nhất là các dự án hạ tầng giao thông và kết nối vùng. Nhóm thứ hai gồm giáo dục, văn hóa, y tế và hạ tầng xã hội. Nhóm thứ ba là phát triển công nghiệp, đô thị và nhà ở xã hội. Nhóm còn lại là các dự án tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất và xây dựng khu tái định cư.

Theo ông Vũ Ngọc Anh, việc bổ sung danh mục thu hồi đất nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển và thúc đẩy các dự án trọng điểm của thành phố. Các dự án phân bố trên nhiều xã, phường, bao gồm cả dự án đầu tư công, dự án ngoài ngân sách và các dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, qua rà soát sơ bộ, một số địa phương vẫn cần tiếp tục đối chiếu để bảo đảm phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được giao.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng người dân cần đặc biệt quan tâm đến các dự án giao thông kết nối vùng, trường học, bệnh viện, tái định cư và hạ tầng xã hội thiết yếu, bởi đây là những công trình trực tiếp cải thiện chất lượng sống và tạo động lực phát triển lâu dài cho Thủ đô.

Ông cũng khẳng định HĐND thành phố sẽ xem xét từng dự án trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của Luật Đất đai, đánh giá kỹ tính cần thiết, tính khả thi, hiệu quả sử dụng đất và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

Theo ông Ngọc Anh, số lượng dự án trình HĐND có thể còn điều chỉnh trong quá trình thẩm tra trước khi được thông qua theo đúng quy định của pháp luật.