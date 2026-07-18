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Giá tiêu hôm nay 18/7: Trong nước giảm, thị trường thế giới biến động trái chiều

(VTC News) -

Giá tiêu hôm nay 18/7 giảm tại các vùng trồng trọng điểm, trong khi đó thị trường hồ tiêu thế giới biến động trái chiều.

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 18/7 giảm tại các vùng trồng trọng điểm, với mức điều chỉnh từ 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Giá thu mua hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg, xuống 137.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 137.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 140.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 140.500 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Trong phiên 17/7, giá hồ tiêu tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Lâm Đồng tăng mạnh nhất lên 141.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai lần lượt lên 138.500 đồng/kg, 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.

Trước đó, phiên 16/7 ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg. TP.HCM đạt 138.000 đồng/kg, Đồng Nai 137.500 đồng/kg, Gia Lai 137.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ ở mức 140.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước giảm 500 - 1.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm trong phiên 18/7. (Ảnh minh họa: Sức khỏe và Đời sống)

Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 15/7 đến 18/7

Địa phương

15/7

16/7

17/7

18/7

Đơn vị

Lâm Đồng

140.000

140.000

141.500

140.500

đồng/kg

Đắk Lắk

140.000

140.000

141.000

140.000

đồng/kg

TP.HCM

137.500

138.000

138.500

137.500

đồng/kg

Gia Lai

136.500

137.000

137.500

137.000

đồng/kg

Đồng Nai

137.000

137.500

138.000

137.000

đồng/kg

Giá tiêu thế giới hôm nay

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 18/7, giá hồ tiêu thế giới biến động trái chiều so với phiên trước. Tại Indonesia, giá tiêu đen tăng 0,12% lên 6.773 USD/tấn, trong khi tiêu trắng tăng 0,13%, đạt 9.336 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 1,72%, còn 5.800 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen ASTA giảm 0,54% xuống 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giảm 0,41%, xuống 12.200 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu không thay đổi so với phiên trước. Tiêu đen loại 500 g/l giữ ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l ở mức 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 8.250 USD/tấn.

Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 18/7/2026

Quốc gia

Loại tiêu

Giá (USD/tấn)

Biến động (%)

Indonesia

Tiêu đen

6.773

+0,12%

Tiêu trắng

9.336

+0,13%

Brazil

Tiêu đen ASTA 570

5.800

-1,72%

Malaysia

Tiêu đen ASTA

9.300

-0,54%

Tiêu trắng ASTA

12.200

-0,41%

Việt Nam

Tiêu đen loại 500 g/l

5.970

0,00%

Tiêu đen loại 550 g/l

6.050

0,00%

Tiêu trắng ASTA

8.250

0,00%

* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.

Diệu Hân (tổng hợp)
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