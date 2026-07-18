Giá tiêu hôm nay 18/7: Trong nước giảm, thị trường thế giới biến động trái chiều

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 18/7 giảm tại các vùng trồng trọng điểm, với mức điều chỉnh từ 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước. Giá thu mua hồ tiêu hiện dao động từ 137.000 - 140.500 đồng/kg.
Tại Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay giảm 500 đồng/kg, xuống 137.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg, lần lượt còn 137.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg. Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 140.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng còn 140.500 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.
Trong phiên 17/7, giá hồ tiêu tăng từ 500 - 1.500 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm. Lâm Đồng tăng mạnh nhất lên 141.500 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 141.000 đồng/kg. TP.HCM, Đồng Nai và Gia Lai lần lượt lên 138.500 đồng/kg, 138.000 đồng/kg và 137.500 đồng/kg.
Trước đó, phiên 16/7 ghi nhận mức tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg. TP.HCM đạt 138.000 đồng/kg, Đồng Nai 137.500 đồng/kg, Gia Lai 137.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ ở mức 140.000 đồng/kg.
Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 15/7 đến 18/7
|
Địa phương
|
15/7
|
16/7
|
17/7
|
18/7
|
Đơn vị
|
Lâm Đồng
|
140.000
|
140.000
|
141.500
|
140.500
|
đồng/kg
|
Đắk Lắk
|
140.000
|
140.000
|
141.000
|
140.000
|
đồng/kg
|
TP.HCM
|
137.500
|
138.000
|
138.500
|
137.500
|
đồng/kg
|
Gia Lai
|
136.500
|
137.000
|
137.500
|
137.000
|
đồng/kg
|
Đồng Nai
|
137.000
|
137.500
|
138.000
|
137.000
|
đồng/kg
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 18/7, giá hồ tiêu thế giới biến động trái chiều so với phiên trước. Tại Indonesia, giá tiêu đen tăng 0,12% lên 6.773 USD/tấn, trong khi tiêu trắng tăng 0,13%, đạt 9.336 USD/tấn.
Ở chiều ngược lại, tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 1,72%, còn 5.800 USD/tấn. Tại Malaysia, tiêu đen ASTA giảm 0,54% xuống 9.300 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA giảm 0,41%, xuống 12.200 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, giá xuất khẩu hồ tiêu không thay đổi so với phiên trước. Tiêu đen loại 500 g/l giữ ở mức 5.970 USD/tấn, tiêu đen loại 550 g/l ở mức 6.050 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 8.250 USD/tấn.
Bảng giá hồ tiêu thế giới hôm nay 18/7/2026
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Biến động (%)
|
Indonesia
|
Tiêu đen
|
6.773
|
+0,12%
|
Tiêu trắng
|
9.336
|
+0,13%
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.800
|
-1,72%
|
Malaysia
|
Tiêu đen ASTA
|
9.300
|
-0,54%
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.200
|
-0,41%
|
Việt Nam
|
Tiêu đen loại 500 g/l
|
5.970
|
0,00%
|
Tiêu đen loại 550 g/l
|
6.050
|
0,00%
|
Tiêu trắng ASTA
|
8.250
|
0,00%
* Thông tin mang tính tham khảo. Giá hồ tiêu có thể biến động theo diễn biến thị trường.