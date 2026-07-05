Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, tiến độ các dự án chống ngập đang được đẩy nhanh. Nếu trước đây, một dự án thường mất từ 2-3 năm để hoàn thành thì nay nhiều công trình chỉ mất vài tháng để cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng.