Người Hà Nội tự nguyện xén nhà, nhường đất mở rộng tuyến đường hơn 310 tỷ đồng

Không chỉ những hộ thuộc diện giải tỏa, nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường cũng bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành. Chị Lê Thị Hương, cư dân tại ngõ 381 Nguyễn Khang, cho biết mỗi khi mưa lớn, nhiều đoạn trong ngõ xuất hiện tình trạng ngập nước, việc đưa đón con đi học và di chuyển đi làm đều gặp nhiều bất tiện. "Tôi mong sau khi mở rộng, tuyến đường sẽ thông thoáng hơn, không còn cảnh ùn tắc kéo dài như trước. Hạ tầng tốt hơn cũng giúp cuộc sống của người dân trong khu vực thuận lợi hơn", chị Hương nói.