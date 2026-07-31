Khuyến khích doanh nghiệp thưởng cho nhân viên tích cực vận động giữa giờ

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa ban hành Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng, trong đó dành riêng một phần hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc khuyến khích người lao động tăng cường vận động.

Theo cẩm nang, các đơn vị cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo thói quen rèn luyện thể chất cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

Đáng chú ý, theo Bộ Y tế các cơ quan, doanh nghiệp nên ban hành quy định hoặc hướng dẫn khuyến khích vận động trong giờ làm việc, bố trí thời gian phù hợp để cán bộ, nhân viên tập thể dục giữa giờ hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, các đơn vị nên có chính sách khen thưởng đối với tập thể và cá nhân tích cực tham gia hoạt động thể lực.

Khuyến khích doanh nghiệp khen thưởng nhân viên, người lao động tích cực tập thể dục.

Bộ Y tế cũng khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường truyền thông về lợi ích của hoạt động thể lực đối với sức khỏe và hiệu quả công việc thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thảo; xây dựng pano, áp phích, infographic hoặc video hướng dẫn các bài tập đơn giản để người lao động dễ thực hiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ vận động bằng cách bố trí khu vực giãn cơ, thảm tập, bóng tập, dây kháng lực; thiết kế lối đi bộ nội bộ, khuyến khích sử dụng cầu thang bộ và trang bị bàn nâng hạ, ghế công thái học nhằm giảm tình trạng ngồi lâu, đau mỏi.

Một nội dung đáng chú ý khác là khuyến khích người lao động vận động 5-10 phút giữa giờ làm việc với các động tác đơn giản như đứng dậy đi lại, xoay khớp, duỗi cơ và tập hít thở. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc chuẩn hóa các bài tập “thể dục giữa giờ” phù hợp với từng loại hình công việc, đồng thời tổ chức “giờ vận động” hằng ngày hoặc hằng tuần tại nơi làm việc.

Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp được khuyến khích tổ chức các giải thể thao nội bộ như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, chạy bộ, yoga, aerobic; phát động các chương trình như “10.000 bước mỗi ngày”, “Tháng vận động vì sức khỏe”, đồng thời hỗ trợ các câu lạc bộ thể thao của cán bộ, nhân viên nếu điều kiện cho phép.

Theo Bộ Y tế, hoạt động thể lực cũng cần được lồng ghép với khám sức khỏe định kỳ. Người lao động nên được tư vấn chế độ vận động phù hợp, theo dõi các chỉ số như BMI, huyết áp, vòng eo, đường huyết để xây dựng kế hoạch tập luyện cá nhân.

Để tăng hiệu quả, Bộ Y tế khuyến nghị các đơn vị ứng dụng công nghệ như phần mềm đếm bước chân, ứng dụng nhắc nhở vận động, tổ chức các thử thách trực tuyến hoặc gửi video hướng dẫn tập luyện qua email và các nhóm nội bộ, góp phần hình thành thói quen vận động thường xuyên trong môi trường làm việc.