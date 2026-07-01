Hà Nội: Dự án cống hóa mương Kẻ Khế tăng tốc sau gần 20 năm

Đến ngày 1/7/2026, dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây đã phê duyệt toàn bộ 201 phương án bồi thường. Trong đó, 200 trường hợp đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, chỉ còn một trường hợp chưa thực hiện do người đại diện thừa kế đang sinh sống ở nước ngoài.