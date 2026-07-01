Hà Nội: Dự án cống hóa mương Kẻ Khế tăng tốc sau gần 20 năm

Sau gần 20 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án cống hóa mương Kẻ Khế kết hợp xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây đang có chuyển biến tích cực khi phần lớn các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng đã bàn giao nhà, đất để phục vụ thi công.
Mương Kẻ Khế dài khoảng 1,7km, nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà (Hà Nội). Trong đó, khoảng 750m vẫn là mương hở, nhiều năm qua trở thành điểm ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và rác thải tập kết dọc hai bên bờ.
Nhằm xử lý tình trạng này, năm 2008, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án cống hóa hơn 1km mương Kẻ Khế kết hợp xây dựng tuyến đường có mặt cắt ngang 25m nối từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây. Cùng năm, thành phố ban hành quyết định thu hồi hơn 26.000m² đất để triển khai dự án.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 7/2026, nhiều hộ dân sinh sống dọc mương Kẻ Khế đang khẩn trương thu dọn đồ đạc, tháo dỡ tài sản và chuyển đến nơi ở tạm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy và UBND phường Ngọc Hà xác định đây là một trong hai dự án trọng điểm cần tập trung tháo gỡ. UBND phường Ngọc Hà đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tập trung thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng. (Trong ảnh Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà Đỗ Hà Thanh kiểm tra tiến độ dự án cống hóa mương Kẻ Khế kết hợp xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, sáng 1/7)
Đến ngày 1/7/2026, dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây đã phê duyệt toàn bộ 201 phương án bồi thường. Trong đó, 200 trường hợp đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, chỉ còn một trường hợp chưa thực hiện do người đại diện thừa kế đang sinh sống ở nước ngoài.
Đã sinh sống ven mương hơn 50 năm, chị Vũ Hồng Anh (ở số nhà 42M ngách 210/41 Đội Cấn) cho biết, gia đình vừa chuyển toàn bộ đồ đạc sang nơi ở tạm để chờ được bố trí tái định cư.
"Chuyển khỏi căn nhà gắn bó nhiều năm ai cũng có chút lưu luyến. Tuy nhiên, môi trường ở đây nhiều năm nay bị ảnh hưởng bởi mương ô nhiễm nên gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chúng tôi mong dự án sớm triển khai để khu vực khang trang, sạch sẽ hơn", chị Hồng Anh chia sẻ.
Không chỉ các hộ dân, nhiều cơ sở kinh doanh cũng đang thu xếp di dời. Chị Nhung (47 tuổi, chủ một cơ sở thu mua phế liệu thuê mặt bằng gần mương Kẻ Khế), cho biết việc chuyển địa điểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động buôn bán nhưng gia đình vẫn chấp hành chủ trương của thành phố.
"Chúng tôi phải tìm địa điểm mới và tạm ngừng kinh doanh một thời gian. Dù còn nhiều khó khăn nhưng đây là dự án phục vụ lợi ích chung nên gia đình chủ động sắp xếp để bàn giao đúng tiến độ", chị Nhung nói.
Nhiều năm qua, mương Kẻ Khế nằm giữa khu dân cư đông đúc nhưng hệ thống hạ tầng xuống cấp. Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân xả trực tiếp xuống lòng mương khiến dòng nước luôn trong tình trạng đen đặc, bốc mùi.
Hai bên bờ mương thường xuyên xuất hiện các điểm tập kết rác tự phát, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh.
Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ nước thải và rác thải lan rộng khắp khu vực. Mùa mưa, nước bẩn có thời điểm dâng lên mặt đường, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến việc đi lại.
Đặc biệt, học sinh Trường Tiểu học Vạn Phúc cùng nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực phải thường xuyên chịu cảnh ô nhiễm kéo dài.
Bên cạnh dự án cống hóa mương Kẻ Khế, dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc (đoạn từ Khách sạn La Thành đến phố Núi Trúc, giai đoạn 2) cũng đang được địa phương tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, 92 trong tổng số 93 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, còn một trường hợp chưa hoàn tất do chủ sử dụng đất định cư ở nước ngoài.
Thông tin từ UBND phường Ngọc Hà, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục bố trí tái định cư khi thành phố giao quỹ nhà. Hiện việc chưa có quỹ nhà tái định cư vẫn là khó khăn lớn nhất, ảnh hưởng đến quá trình hoàn tất thu hồi diện tích đất còn lại và bàn giao mặt bằng sạch để triển khai hai dự án theo kế hoạch.