Người dân đứng kín sa bàn khổng lồ, khám phá Hà Nội trong quy hoạch 100 năm

Từ ngày 29/6, Bảo tàng Hà Nội mở cửa không gian trưng bày giới thiệu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thu hút sự quan tâm lớn của người dân. Các nội dung quy hoạch được thể hiện qua sa bàn, bản đồ, mô hình và công nghệ trình chiếu 3D, giúp người xem có cái nhìn trực quan hơn về định hướng phát triển của Hà Nội trong tương lai.
Không gian trưng bày được bố trí tại khu vực sảnh tầng 1 và tầng 4 của Bảo tàng Hà Nội, diễn ra trong thời gian từ ngày 29/6 đến 29/8. Đây là khu vực giới thiệu thông tin quy hoạch phục vụ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu về các định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng của Thủ đô.
Tại khu vực trung tâm tầng 1, điểm nhấn là sa bàn tròn thể hiện quy hoạch tổng thể Thủ đô với đường kính 7m.
Mô hình này thể hiện các nội dung chính của đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm, trong đó cập nhật những định hướng về không gian phát triển, khu vực đô thị, hệ thống hạ tầng và các nội dung liên quan đến tổ chức không gian thành phố.
Từ sa bàn tổng thể, người tham quan có thể quan sát khái quát cách Hà Nội được định hướng phát triển trên toàn bộ địa giới hành chính, thay vì chỉ tập trung ở khu vực đô thị trung tâm hiện nay.
Tại tầng 4, khu vực trưng bày chính với diện tích khoảng 1.200m2 được thiết kế theo hướng kết hợp giữa mô hình truyền thống và công nghệ hiện đại. Sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D giúp các thông tin về quy hoạch được thể hiện sinh động, trực quan hơn.
Bên cạnh các mô hình, không gian này còn bố trí hệ thống pano khổ lớn giới thiệu quá trình phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ, gắn với lịch sử hình thành và mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô.
Các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố, bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và các khu chức năng cũng được trưng bày theo từng nhóm nội dung.
Người dân có thể tham quan, tìm hiểu các khu vực theo chủ đề thay vì chỉ tiếp cận thông tin quy hoạch dưới dạng văn bản.
Theo nội dung được giới thiệu tại triển lãm, quy hoạch xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84 km2. Quy mô dân số dự báo khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035 và từ 17-19 triệu người vào năm 2065.
Định hướng phát triển trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu với các giá trị “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, hướng đến nhóm các thủ đô có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao trên thế giới.
Trong các nhóm giải pháp đột phá, một nội dung đáng chú ý là phát triển liên kết vùng theo mô hình “hạt nhân - vệ tinh”, cùng với việc tập trung phát triển hệ thống đường sắt đô thị với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 1.153 km, gắn với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
Tại khu vực trưng bày, người dân còn có thể theo dõi phim tư liệu 3D về quy hoạch Thủ đô, trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố. Bên cạnh đó là các bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu đang được giới thiệu.