Bức tranh mới của trung tâm Hà Nội theo Quy hoạch tầm nhìn 100 năm

Trong đó, không gian ngầm được định hướng phát triển thành hệ thống nhiều tầng chức năng. Mục tiêu đến năm 2065, công trình ngầm sẽ được phát triển trên hơn 40% diện tích đất đô thị khu vực trung tâm. Khi không gian dưới lòng đất được khai thác, mặt đất sẽ có thêm điều kiện dành cho các công trình văn hóa, tiện ích công cộng, công viên và cây xanh.