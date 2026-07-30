Đề xuất Quốc hội giám sát, làm rõ trách nhiệm quản lý thị trường vàng

(VTC News) -

Thảo luận tại Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát sáng 30/7, đại biểu Tô Ái Vang (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ) nêu thực tế, thị trường tài chính - tiền tệ nói chung và thị trường vàng, trang sức, đá quý nói riêng thời gian qua xuất hiện những diễn biến hết sức phức tạp.

Đại biểu Quốc hội Tô Ái Vang.

Những diễn biến nêu trên không chỉ xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân mà còn làm suy giảm niềm tin vào các thương hiệu quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

“Quốc hội cần giám sát, làm rõ trách nhiệm liên bộ, liên ngành về vàng miếng, thể chế quản lý thị trường vàng và cơ chế kiểm định độc lập ra sao”, bà Tô Ái Vang nói.

Kết quả giám sát, theo nữ đại biểu, là căn cứ để Quốc hội yêu cầu Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, như ban hành các nghị định, thông tư siết chặt quản lý thị trường vàng, tăng khung xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hình sự với hành vi làm giả vàng, đá quý.

Vị đại biểu Quốc hội cũng nhấn mạnh vai trò của báo chí trong hoạt động giám sát. Theo đó, cần tạo hành lang để tiếp nhận và bảo vệ thông tin do báo chí cung cấp, qua đó phản ánh trực tiếp tâm tư, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp.

Thông tin báo chí có thể giúp cơ quan dân cử phát hiện kịp thời những bất cập hoặc nút thắt về cơ chế mà báo cáo hành chính chưa cập nhật đầy đủ.

“Khi phóng viên và người cung cấp thông tin được bảo vệ an toàn về pháp lý, báo chí mới dũng cảm dấn thân vào những vấn đề gay gắt như tham nhũng, lãng phí và tiêu cực”, bà Vang nêu quan điểm.

Theo bà, cơ chế tiếp nhận thông tin an toàn, bảo mật sẽ giúp Quốc hội có thêm tư liệu gốc và hồ sơ điều tra có giá trị, đồng thời tạo dựng mối quan hệ đồng hành giữa cơ quan dân cử cao nhất với các cơ quan báo chí.

Giám sát để gỡ vướng thị trường bất động sản

Nêu ý kiến tại diễn đàn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) dẫn cuộc giám sát tối cao của Quốc hội liên quan đến phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản trong 10 năm (2013-2023) là một dấu mốc quan trọng.

Thông qua hoạt động giám sát này, Quốc hội đã có những quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, trong đó có các nghị quyết liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản, thí điểm cơ chế phát triển nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất và xử lý các tồn đọng về đất đai.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.

Lãnh đạo HoREA cho biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện có khoảng 4.500 dự án với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu tỷ đồng đang bị đình trệ do các vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn ha đất.

Sau giám sát, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, tạo cơ sở pháp lý để xử lý những dự án tồn đọng.

“Tại TP.HCM, trước khi tiến hành giám sát có 838 dự án tồn đọng kéo dài. Sau giám sát rà soát thì tổng số dự án được đề xuất tháo gỡ tăng lên 1.388 dự án, tăng thêm 550 dự án do các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục kiến nghị”, ông Châu nói.

Từ những bất cập trong thực tiễn, ông Lê Hoàng Châu đề xuất trong giai đoạn 2026-2027, Quốc hội cần tập trung giám sát công tác tổ chức thực thi pháp luật. Bên cạnh đó, có thể tăng cường các cuộc giám sát chuyên đề về quy trình, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản.

Cho rằng, nhiều khó khăn của doanh nghiệp hiện không còn nằm ở quy định pháp luật mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện, ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh cần tập trung giám sát để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực thi.