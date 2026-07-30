Dự báo điểm chuẩn 2026: Nhiều ngành giảm nhẹ, khối Sức khỏe 'ngược dòng'

(VTC News) -

Sau khi thí sinh hoàn tất đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nhiều trường đại học bắt đầu đưa ra dự báo điểm chuẩn năm 2026 dựa trên số lượng nguyện vọng đăng ký và phổ điểm của các tổ hợp xét tuyển. Theo nhận định của các trường mặt bằng điểm chuẩn năm nay được dự báo không biến động nhiều so với năm 2025.

Ngành kỹ thuật, xã hội dự báo điểm chuẩn giảm nhẹ

Đối với khối trường kỹ thuật, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Giao thông vận tải dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ có biến động tuỳ từng nhóm ngành. Việc dự báo này dựa trên điểm dữ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, số lượng thi sinh đăng ký xét tuyển và dữ liệu tuyển sinh các năm trước.

Theo đó, với nhóm ngành có điểm chuẩn trên 26 năm 2025 của Trường Đại học Giao thông vận tải, điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm, mức giảm có thể lên tới 1,5 điểm.

Nhóm ngành điểm chuẩn từ 24-26 năm 2025 được dự báo giảm khoảng 0,5-1 điểm. Đây là các ngành gồm Kỹ thuật robot, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt và Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa,…

Với nhóm từ 20-23 điểm, điểm chuẩn dự kiến cơ bản ổn định. Ngược lại nhóm dưới 20 điểm có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25-0,5 điểm.

Nhóm ngành thuộc lĩnh vực vận tải như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải sẽ tiếp tục nằm trong số những ngành có sức hút lớn đối với thí sinh năm nay. Ngoài ra, các ngành thuộc khối STEM như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật robot,... cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

“Dự kiến, điểm chuẩn của các ngành này vẫn duy trì ở mức trên 25 điểm, trong đó một số ngành có khả năng vượt ngưỡng 26 điểm”, bà Hoà nói.

Ở khối Khoa học xã hội, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, dự báo điểm chuẩn năm 2026 của trường có thể giảm nhẹ khoảng 0,25 - 0,5 điểm ở phần lớn ngành và chương trình đào tạo.

Trường Đại học Hà Nội sử dụng tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) để xét tuyển tất cả các ngành và chương trình đào tạo. Căn cứ vào phổ điểm ba môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, mặt bằng điểm chuẩn được dự báo sẽ có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với năm trước ở đa số ngành.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết, theo kế hoạch, Trường Đại học Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 trước 17h ngày 13/8/2026.

Ngành “hot” chững điểm, khối sức khỏe có thể tăng

Theo hệ thống dữ liệu dự đoán điểm chuẩn của Đại học Kinh tế Quốc dân, các nhóm ngành được dự đoán có điểm chuẩn cao nhất gồm Thương mại điện tử, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kiểm toán, Kinh tế quốc tế, Marketing.

Mức điểm chuẩn của các ngành này năm 2025 trong khoảng từ 28 đến 28,83 điểm. Hệ thống đánh giá khi điểm chuẩn sát ngưỡng gần tuyệt đối, dư địa tăng gần bằng không, dù mức cạnh tranh rất cao nhưng sẽ khó đẩy điểm chuẩn cao thêm nữa.

Các ngành được dự báo sẽ có điểm chuẩn năm 2026 ở mức cao của Đại học Kinh tế Quốc dân (Nguồn: NEU)

Ngược lại các nhóm ngành như Quản lý công, Kinh tế y tế, Phát triển Quốc tế, Thẩm định giá, Quản trị lữ hành dự báo sẽ có mức điểm chuẩn thấp nhất, năm 2025 điểm chuẩn các ngành này trong khoảng từ 24 - 25. Nguyên nhân là do các ngành này chưa được nhiều thí sinh lựa chọn, nên điểm chuẩn thấp hơn mặt bằng chung. Đây là cơ hội để thí sinh có mức điểm vừa phải theo học tại một trường đại học uy tín với chi phí hợp lý. Ngoài ra, dự báo biên độ điểm giữa nhóm cao nhất và thấp nhất sẽ hơn 6 điểm.

Ngành có khả năng tăng điểm chuẩn rõ nhất của Đại học Kinh tế Quốc dân đều là ngành liên quan đến công nghệ ứng dụng trong kinh tế như: Hệ thống thông tin (tăng khoảng 0,7 điểm), Thống kê kinh tế, Toán kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý và Công nghệ tài chính. Tổng quan đa số các ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân được dự báo giảm nhẹ so với 2025, số ngành tăng ít hơn (khoảng 17 ngành) với mức tăng khiêm tốn.

Theo PGS.TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa, nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể thấy 3 tổ hợp chính là A00, A01 và D01 gần như tương đương năm ngoái. Vì vậy, với các ngành sử dụng những tổ hợp này, điểm chuẩn dự kiến sẽ không thay đổi quá nhiều.

Riêng với tổ hợp B00, gồm Toán, Hóa, Sinh, phổ điểm chung năm nay cao hơn khoảng 1,5 điểm so với năm ngoái. Do đó, các ngành liên quan đến sức khỏe hoặc sử dụng tổ hợp B00 có thể sẽ tăng điểm chuẩn khoảng 0,5 đến 1 điểm.

Ngược lại, ông Khánh cho biết với tổ hợp C00, gồm Văn, Sử, Địa, phổ điểm có xu hướng giảm, nên điểm chuẩn của các ngành sử dụng tổ hợp này có thể giảm nhẹ.