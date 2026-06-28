Gỡ 'nút thắt' mặt bằng, dự án đường Nguyễn Tuân 400 tỷ tăng tốc về đích

Gỡ điểm vướng mắc mặt bằng cuối cùng, đường Nguyễn Tuân sắp hoàn thành sau nhiều năm dang dở.
Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân có chiều dài khoảng 720 m, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường được mở rộng với mặt cắt ngang 21 m, gồm lòng đường rộng 15 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên rộng 3 m. Đây là công trình hạ tầng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực tập trung nhiều khu chung cư, trường học và văn phòng tại phía Tây Nam Hà Nội.
Sau nhiều năm thi công dang dở, đến nay, diện mạo tuyến phố đã có nhiều thay đổi. Phần lớn mặt đường được trải thảm nhựa đồng bộ, nhiều đoạn vỉa hè hoàn thiện lát đá, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Không gian dọc tuyến cũng trở nên thông thoáng hơn so với thời điểm còn thi công ngổn ngang.
Đáng chú ý, nhà tập thể 35A Nguyễn Tuân đang được các đơn vị triển khai phá dỡ để phục vụ dự án mở rộng đường.
Công trình cao 2 tầng, liên quan đến 6 hộ dân và là một trong những vị trí còn vướng mắc mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của toàn dự án trong thời gian qua.
Để tháo gỡ khó khăn, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, đối thoại và vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Việc công trình được phá dỡ giúp dự án có điều kiện triển khai đồng bộ những hạng mục còn lại.
Đến thời điểm hiện tại, việc mở rộng đường Nguyễn Tuân cơ bản hoàn thiện. Trên tuyến, hệ thống cây xanh đang tiếp tục được trồng theo thiết kế với các loại cây như sang và lộc vừng. Hệ thống chiếu sáng cũng đã được lắp đặt tại nhiều đoạn, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
Mặt đường hiện không còn cảnh bùn đất, nhếch nhác như trong quá trình thi công trước đây. Thay vào đó là lớp bê tông nhựa mới, bằng phẳng, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi hơn.
Sinh sống tại một chung cư trên phố Nguyễn Tuân gần 12 năm, chị Lê Thu Hằng cho biết, những năm trước việc đi lại qua tuyến đường này khá vất vả do mặt đường hẹp, phương tiện đông và thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. "Những ngày gần đây, đường rộng và thông thoáng hơn nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Tôi mong các hạng mục còn lại sớm hoàn thành để người dân đi lại ổn định, không còn cảnh vừa đi vừa tránh công trường như trước", chị Hằng chia sẻ.
"Vỉa hè được lát đồng bộ, mặt đường sạch sẽ, cây xanh cũng đang được bổ sung nên nhìn khang trang hơn rất nhiều. Khi dự án hoàn tất, việc kết nối giao thông trong khu vực chắc chắn sẽ thuận lợi hơn", anh Minh, ở phường Thanh Xuân, nói.
Hiện trên tuyến chỉ còn một số đoạn nhỏ đang được công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục vỉa hè và hạ tầng phụ trợ.
Theo kế hoạch, các hạng mục chính của dự án sẽ được hoàn thành trong những ngày tới.
Sau khi hoàn thiện toàn bộ, tuyến đường Nguyễn Tuân được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Nam Hà Nội, nâng cao điều kiện đi lại của người dân, đồng thời tạo diện mạo đô thị đồng bộ, hiện đại hơn tại một trong những khu vực có mật độ dân cư cao của Thanh Xuân.