Gỡ 'nút thắt' mặt bằng, dự án đường Nguyễn Tuân 400 tỷ tăng tốc về đích

Sinh sống tại một chung cư trên phố Nguyễn Tuân gần 12 năm, chị Lê Thu Hằng cho biết, những năm trước việc đi lại qua tuyến đường này khá vất vả do mặt đường hẹp, phương tiện đông và thường xuyên xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. "Những ngày gần đây, đường rộng và thông thoáng hơn nên việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Tôi mong các hạng mục còn lại sớm hoàn thành để người dân đi lại ổn định, không còn cảnh vừa đi vừa tránh công trường như trước", chị Hằng chia sẻ.