Tuyến đường huyết mạch phía Tây Hà Nội khoác diện mạo mới sau khi dỡ lô cốt

"Tôi đi làm qua đây hằng ngày nên thấy rất rõ. Trước kia chỉ cần đến giờ cao điểm là xe cộ ùn lại, có hôm phải mất thêm hàng chục phút mới đi hết đoạn đường này. Bây giờ đường thông thoáng hơn nhiều, việc di chuyển cũng đỡ vất vả", chị Ngọc Anh, một người dân sống tại phường Thanh Xuân, chia sẻ.