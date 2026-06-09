Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6
(VTC News) -
Hà Nội đang đẩy nhanh dự án chống ngập nội đô với 22 hạng mục trọng điểm, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6 để nâng cao năng lực thoát nước mùa mưa 2026.
Loạt dự án chống ngập nội đô Hà Nội tăng tốc về đích trước ngày 15/6
Nhờ tăng tốc thi công, đến ngày 29/5, hai điểm rào chắn đã được tháo dỡ, khoảng 400m mặt đường được hoàn trả lớp bê tông nhựa đầu tiên. Đến đêm 31/5, thêm 150m mặt đường tại các khu vực Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng và Trần Hưng Đạo được hoàn thiện. Tuy nhiên, trận mưa khoảng 40mm vào đêm 4/6 khiến công tác thảm bê tông nhựa bị gián đoạn. Để bù tiến độ, chủ đầu tư và nhà thầu đã tổ chức thi công hoàn trả mặt đường vào ban ngày từ 5/6.
Thời tiết nắng nóng cùng lượng bụi phát sinh từ công trường khiến người dân phải che kín mặt khi đi qua khu vực.
Trong khi đó, công tác hoàn trả mặt bằng tại nhiều tuyến phố khác cũng đang được đẩy nhanh. Tại khu vực nút giao Tràng Thi - Quán Sứ, các hạng mục thi công cơ bản hoàn tất, mặt đường đã được thảm lớp nhựa mới.
Khu vực Quảng trường Nhà hát Lớn cơ bản hoàn tất các hạng mục thi công, trả lại hiện trạng giao thông.
Tương tự, công tác hoàn trả mặt bằng trên tuyến Lê Lai - Lý Thái Tổ cũng đã hoàn thành.