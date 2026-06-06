Hà Nội tăng tốc thi công các công trình chống ngập tại nhiều công viên

Những ngày đầu tháng 6, tại nhiều công viên ở Hà Nội, bên cạnh các khu vực vui chơi, tập thể dục của người dân là những công trường thi công hạ tầng chống ngập đang hoạt động khẩn trương. Hàng loạt hạng mục như trạm bơm, bể điều tiết, hệ thống thu gom và tiêu thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực chống úng cho đô thị trước mùa mưa.