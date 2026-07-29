Cảnh đổ nát ở miền Nam Nhật Bản sau trận động đất 7,1 độ richter

Trận động đất vừa xảy ra tại Nhật Bản gây rung lắc mạnh. (Video: X)
Ngày 29/7, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết 13 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển một phần phía tây nam Nhật Bản và công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục để tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Kyodo News)
Theo thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, quân đội nước này huy động 3.600 binh sĩ tham gia hoạt động cứu trợ thiên tai và điều 20 máy bay để đánh giá thiệt hại từ trên không. (Ảnh: Kyodo News)
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng tham gia cùng nhân viên cứu hộ trong hoạt động tìm kiếm và cứu nạn tại trung tâm thương mại Aeon Mall, đồng thời hỗ trợ cung cấp nước và di chuyển bệnh nhân. Chính phủ đang chuẩn bị cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm khác đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. (Ảnh: Kyodo News)
Một bệnh viện ở thành phố Uki thông tin sự cố mất điện do động đất gây ra khiến bệnh viện không thể hoạt động. Trong khi bệnh viện khác trong thành phố phải tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân, vì không thể xử lý thêm trường hợp cấp cứu sau khi tiếp nhận 86 người bị thương sau trận động đất. (Ảnh: Kyodo News)
Theo các nhà điều hành, một số hành khách trên những chuyến tàu cao tốc hoạt động vào thời điểm xảy ra động đất cũng bị thương. Các phương tiện trên một con đường 2 làn xe trong tỉnh được nhìn thấy đang cẩn thận di chuyển qua những đoạn đường bị lồi lõm. (Ảnh: Kyodo News)
Đội cứu hộ khẩn cấp Kumamoto thông tin thêm ống khói tại nhà máy Yatsushiro của Nippon Paper Industries bị sập khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tính đến sáng hôm 29/7, vẫn còn 7 người được cho là đang bị mắc kẹt, 2 người sống sót và 2 thi thể được đưa ra ngoài. (Ảnh: Kyodo News)
Nhiều nhà sản xuất lớn ở Kyushu tạm ngừng hoạt động, nhưng không phát hiện thiệt hại lớn nào và dự kiến sẽ hoạt động trở lại trong ngày hôm nay. Đường băng tại sân bay Aso Kumamoto cũng bị đóng cửa và chưa có thông tin về thời điểm hoạt động trở lại. (Ảnh: Kyodo News)
Theo hãng tin Kyodo, một đoàn tàu bị trật bánh và lật nghiêng tại ga Yatsushiro, nhiều bức tường đá tại lâu đài Kumamoto cũng bị ảnh hưởng. (Ảnh: Kyodo News)
Thủ tướng Takaichi gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và bày tỏ sự cảm thông với người thân của họ, đồng thời kêu gọi những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất hãy tự chăm sóc bản thân trong thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Kyodo News)