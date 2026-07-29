Cảnh đổ nát ở miền Nam Nhật Bản sau trận động đất 7,1 độ richter

Theo các nhà điều hành, một số hành khách trên những chuyến tàu cao tốc hoạt động vào thời điểm xảy ra động đất cũng bị thương. Các phương tiện trên một con đường 2 làn xe trong tỉnh được nhìn thấy đang cẩn thận di chuyển qua những đoạn đường bị lồi lõm. (Ảnh: Kyodo News)