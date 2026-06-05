Hình hài đường dẫn cầu Tứ Liên dần hiện rõ bên bờ sông Hồng

(VTC News) -

Đường dẫn lên cầu Tứ Liên lộ diện sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên có tổng chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối đường Nghi Tàm (phường Hồng Hà) với đường Trường Sa (xã Đông Anh), tạo thêm một trục giao thông quan trọng vượt sông Hồng, góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía Bắc thành phố.

Hiện nay, phần lớn công trình, nhà ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đã được tháo dỡ.

Trong đó, khu vực đường dẫn lên cầu tại ngõ 310 Nghi Tàm, đoạn từ nút giao Nghi Tàm ra bờ sông Hồng, đã có nhiều thay đổi rõ rệt.

Dự án cầu Tứ Liên đã hoàn thành hơn 96% khối lượng giải phóng mặt bằng, thuộc nhóm các dự án có tiến độ tích cực nhất hiện nay.

Hiện phần lớn nhà cửa, công trình thuộc diện thu hồi đã được phá dỡ, trả lại mặt bằng phục vụ thi công.

Những ngày này, nhiều máy móc chuyên dụng được huy động để xử lý các hạng mục cuối cùng, hoàn thiện mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án.

Từng là khu dân cư đông đúc với những dãy nhà san sát trong ngõ 310 Nghi Tàm, khu vực này nay đã thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất và mặt bằng được bàn giao cho đơn vị thi công, nơi đây trở thành đại công trường rộng lớn, bụi đất bao phủ khắp khu vực khi các hạng mục xây dựng đang được triển khai.

Nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng khuyết thiếu, với những bức tường bị cắt xén, lộ rõ dấu tích của quá trình giải phóng mặt bằng. Nhằm nhanh chóng ổn định nơi ở, các hộ dân đã tiến hành cải tạo, sơn sửa và hoàn thiện lại phần công trình còn lại để bảo đảm sinh hoạt.

Tại mặt đường Nghi Tàm, khu vực thi công đường dẫn lên cầu được quây tôn, dựng hàng rào bảo vệ công trường. Việc thu hẹp mặt đường trong thời gian thi công khiến lưu lượng phương tiện qua đây thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm.

Trên công trường, các công nhân đang triển khai thi công cọc khoan nhồi - hạng mục nền móng quan trọng của cây cầu - tại khu vực nút giao giữa ngõ 310 và đường Nghi Tàm.

Bên cạnh đó, tuyến đường công vụ kết nối từ đường Nghi Tàm ra bờ sông Hồng cũng được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của công nhân, phương tiện và máy móc phục vụ thi công.