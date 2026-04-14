Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đưa cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo vào khai thác quý II/2027

Ngày 14/4, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tạm cư và tiến độ triển khai hai dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên tại phường Hồng Hà.

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là hai công trình giao thông đơn lẻ, mà còn góp phần giải quyết những điểm nghẽn lớn về hạ tầng của Thủ đô, mở ra không gian phát triển mới, tạo sức bật cho cả khu vực hai bên sông Hồng.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các bên liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tập trung xử lý dứt điểm từng đầu việc, không để ách tắc ở bất kỳ khâu nào.

Trong đó, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao ngay phần diện tích đã hoàn tất cho nhà thầu. Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải rà soát từng mốc thời gian, kiểm đếm cụ thể từng phần việc để bám sát tiến độ tổng thể, bảo đảm hiệu quả thực chất chứ không chỉ hoàn thành về hình thức.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ 2 dự án.

Chủ tịch thành phố đặc biệt lưu ý vấn đề môi trường trong quá trình thi công. Với các dự án lớn nằm gần khu dân cư, nguy cơ phát sinh bụi, bẩn, tiếng ồn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân là rất rõ ràng nếu công trường không được quản lý chặt chẽ.

Vì vậy, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần “thi công đến đâu, gọn gàng đến đó”; đồng thời, kiểm soát chặt hoạt động vận chuyển vật liệu, rác thải và toàn bộ quá trình thi công tại hiện trường để hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới môi trường sống của người dân.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở và các đơn vị liên quan là phải nỗ lực tối đa để người dân được hưởng lợi từ sự phát triển; đồng thời yêu cầu giải phóng mặt bằng đến đâu phải bàn giao ngay đến đó; nhà thầu và chủ đầu tư cần quyết tâm thực hiện đúng các mốc thời gian đã đề ra; mọi phần việc phải được theo dõi sát sao để bảo đảm hai dự án được đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Thông điệp xuyên suốt từ cuộc kiểm tra là sự quyết liệt trong chỉ đạo, đồng bộ trong triển khai và đồng thuận trong nhân dân. Khi chính quyền, nhà thầu và người dân cùng chung mục tiêu, hai cây cầu lớn bắc qua sông Hồng không chỉ là công trình giao thông, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng gặp gỡ các hộ dân thuộc diện thu hồi đất, lắng nghe tâm tư và vận động người dân đồng thuận di dời.

Không chỉ nghe báo cáo tại hiện trường, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng còn cùng cán bộ cơ sở xuống từng khu dân cư, gặp gỡ các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư và vận động người dân đồng thuận di dời.

Qua tiếp xúc, nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, không ít gia đình chủ động di dời trước, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành với mục tiêu phát triển hạ tầng chung của thành phố.

Theo báo cáo của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ hai dự án đã đạt trên 95%. Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5. Cùng với đó, quỹ nhà tái định cư đã được phường chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để người dân chuyển đến nơi ở mới, bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống sau di dời.

Về phía đơn vị thực hiện dự án, ông Nguyễn Nam Thùy, Trưởng ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, các điều kiện cần thiết cho thi công đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đơn vị đang hoàn tất thủ tục nhận mặt bằng tại vị trí đường găng quan trọng của cầu chính là trụ TC1. Máy móc, thiết bị và nhân lực đều đã vào trạng thái sẵn sàng triển khai thi công ngay.

Theo ông Thùy, đơn vị thi công đang tranh thủ tối đa quỹ thời gian trước mùa lũ tiểu mãn để hoàn thành các hạng mục vượt lũ. Đây là yêu cầu kỹ thuật đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm khi mực nước sông Hồng dâng cao, công trường vẫn duy trì được tiến độ và không bị gián đoạn kéo dài.

Nhà thầu cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị, có mặt bằng đến đâu, sẽ tổ chức thi công đến đó, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý II/2027.