Bên trong đại công trường cầu Trần Hưng Đạo gần 16 nghìn tỷ đồng ở Hà Nội

Dự án cầu Trần Hưng Đạo là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội triển khai trong năm 2025, thuộc nhóm các dự án vượt sông Hồng nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng khung của Thủ đô.
Công trình được xây dựng với 2 nhóm dự án thành phần, tổng mức đầu tư toàn bộ gần 16.000 tỷ đồng.
Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài khoảng 4,18km. Điểm đầu nằm tại khu vực ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc địa bàn phường Cửa Nam, Hai Bà Trưng; điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn, đi qua khu vực phường Long Biên và phường Bồ Đề.
Tại công trường những ngày đầu tháng 4, không khí thi công khẩn trương với nhiều hạng mục trên toàn tuyến được thực hiện đồng loạt.
Hiện nay, nhà thầu triển khai 10 mũi thi công, trong đó 6 mũi tập trung vào các trụ cầu chính, 4 mũi còn lại thực hiện các hạng mục đường dẫn phía Long Biên
Trọng tâm thi công giai đoạn này là phần nền móng, đặc biệt là hạng mục cọc khoan nhồi tại khu vực trụ giữa sông Hồng. Đang mùa cạn, mực nước sông xuống thấp, điều kiện thi công hiện tại thuận lợi hơn so với các thời điểm khác trong năm.
Tại một số vị trí, phần bê tông móng đã hoàn thành, các đơn vị bắt đầu chuyển sang thi công thân trụ. Ở khu vực đường dẫn phía Long Biên và phường Bồ Đề, công tác khoan cọc nhồi được triển khai song song.
Tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ. Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời, từ khoan đào, lắp dựng cốt thép đến đổ bê tông.
Tại khu vực phường Bồ Đề, hoạt động thi công diễn ra liên tục. Công nhân được bố trí làm việc theo ca, kíp kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn để bảo đảm tiến độ.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo được khởi công vào ngày 9/10/2025. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027.
Khi hoàn thành, cây cầu được kỳ vọng góp phần giảm tải giao thông cho khu vực trung tâm, đồng thời tạo thêm trục kết nối giữa hai bờ sông Hồng. Ngoài vai trò giao thông, công trình cũng được định hướng trở thành điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan đô thị của Hà Nội.