Cầu 4.900 tỷ vượt sông Hồng nối Hà Nội - Hưng Yên đang được thi công ra sao?

Cầu Mễ Sở thuộc dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội đang được triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 4.900 tỷ đồng. Dự án gồm cầu chính vượt sông Hồng và hệ thống đường dẫn hai đầu dài gần 14 km, giữ vai trò kết nối trực tiếp giữa Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, đồng thời liên thông với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A và cao tốc Hà Nội Hải Phòng.
Trong tổng thể tuyến Vành đai 4, cầu Mễ Sở là một trong ba cây cầu lớn vượt sông Hồng, cùng với cầu Hồng Hà và cầu Hoài Thượng. Đây là những hạng mục then chốt giúp hoàn thiện tuyến vành đai chiến lược, qua đó tăng cường khả năng liên kết vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực Thủ đô.
Theo quy hoạch, cầu có chiều dài khoảng 2 km, vượt qua đê Hữu Hồng, sông Hồng và đê Tả Hồng. Điểm đầu nằm trên địa bàn xã Hồng Vân của Hà Nội, điểm cuối thuộc xã Mễ Sở của Hưng Yên.
Ghi nhận tại công trường, dự án đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều mũi triển khai đồng loạt.
Trên sông Hồng, các nhà thầu tập trung thi công móng trụ, trong đó nhiều trụ cầu đã bắt đầu lộ diện.
Hạng mục khoan cọc nhồi và xây dựng bệ móng được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo tiến độ các bước tiếp theo.
Ở khu vực hai đầu cầu, hệ thống trụ cạn và nền đường dẫn cũng đang được triển khai. Phía Hà Nội, một số đoạn tuyến đã dần hình thành nền đường.
Trong khi đó, phía Hưng Yên cũng đang đẩy mạnh thi công các hạng mục liên quan.
Toàn tuyến cầu Mễ Sở và đường dẫn hai đầu có chiều dài gần 14 km, với điểm đầu kết nối khu vực Quốc lộ 1A và điểm cuối liên thông với cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ tạo thành trục giao thông liên hoàn, góp phần giảm áp lực cho các tuyến hiện hữu và nâng cao năng lực kết nối khu vực.
Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Khi đưa vào khai thác, cầu Mễ Sở được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tuyến Vành đai 4, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Công trình cũng được xem là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực phía đông Thủ đô trong thời gian tới.