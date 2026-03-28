Cận cảnh cụm dự án hồ điều hoà 25ha hơn 1.100 tỷ đồng chống ngập phía Tây Hà Nội

Cụm dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2 tại xã An Khánh (Hà Nội) với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng đang được triển khai khẩn trương. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần điều tiết nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước khu vực phía Tây Thủ đô, đặc biệt là lưu vực sông Nhuệ.
Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 - hạng mục lớn nhất của dự án, nằm gần tuyến đường Vành đai 4 và các khu đô thị đông dân cư.
Đây được xác định là vị trí quan trọng trong quy hoạch thoát nước khu vực phía Tây Hà Nội.
Hồ có quy mô khoảng 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng. Theo thiết kế, mực nước trong hồ sâu khoảng 4m, xung quanh được xây dựng hệ thống bờ kè dài 2,5km.
Ngoài ra, công trình còn có cống điều tiết kích thước 3x3m, kết nối với kênh La Khê nhằm phục vụ việc điều tiết dòng chảy khi có mưa lớn.
Hiện phần lớn diện tích dự án đã hoàn tất san gạt mặt bằng, nhiều máy móc được huy động phục vụ thi công.
Các xe tải liên tục ra vào vận chuyển đất, phục vụ công đoạn đào lòng hồ.
Để đảm bảo tiến độ đề ra, các nhà thầu tổ chức thi công nhiều mũi, chia ca làm việc liên tục trong ngày. Mục tiêu là hoàn thành việc đào lòng hồ vào tháng 6/2026, qua đó có thể đưa công trình vào vận hành sớm, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trong mùa mưa.
Cách đó không xa, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 cũng đang được triển khai.
Dự án này có quy mô khoảng 5ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, hiện đang ở giai đoạn đầu thi công.
Theo kế hoạch, hai hồ sẽ hoàn thành cùng thời điểm. Khi đưa vào sử dụng, cụm hồ điều hòa này sẽ tạo thành hệ thống trữ nước và điều tiết dòng chảy cho khu vực phía Tây Hà Nội.
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước tại nhiều khu vực chịu áp lực lớn, việc đầu tư các hồ điều hòa được xem là giải pháp quan trọng nhằm tăng khả năng chống ngập.
Cụm hồ Yên Nghĩa sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập úng cục bộ, đồng thời bổ sung không gian mặt nước cho khu vực phía Tây Thủ đô.