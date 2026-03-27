Đề xuất không chuyển Trường Đại học Dược Hà Nội thành bảo tàng

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội việc thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Về kết quả lấy ý kiến đối với quy hoạch trên, Hà Nội cho biết đến hết ngày 24/3 đã nhận ý kiến của các bộ ngành, tỉnh thành, sở ngành, phường xã và các chuyên gia, tổ chức, cơ quan, cộng đồng dân cư.

Với công tác bảo tồn di sản văn hóa và nội đô lịch sử - hệ sinh thái tri thức và giáo dục, đối với các công trình có giá trị lịch sử như Trường Đại học Dược Hà Nội, giới trí thức và sinh viên kiến nghị bảo tồn gắn liền với chức năng đào tạo (bảo tồn động).

Việc chuyển đổi thuần túy sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản.

Trường Đại học Dược Hà Nội nằm trên địa bàn phường Cửa Nam.

Trước đó, trong thuyết minh quy hoạch, cơ quan soạn thảo đề xuất di dời một số cơ sở đào tạo như Trường Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) để phát triển khu vực này thành bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh.

Không gian này được định hướng kết nối với hệ thống các bảo tàng hiện hữu như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh…, tạo thành quần thể văn hóa – lịch sử quy mô lớn của Thủ đô.

Cử tri cũng đề nghị giữ nguyên trạng và tôn tạo các làng nghề truyền thống (Quất Tứ Liên, Đào Nhật Tân...) cùng các di tích lịch sử cách mạng (Đình Cả, Đình Nhị, ATK), quy hoạch cần đảm bảo sự hài hòa giữa tốc độ đô thị hóa và việc duy trì mạch nguồn văn hóa làng xã ven sông.

Về định hướng phát triển không gian Trục sông Hồng - quan điểm về phương án thực hiện, đại đa số ý kiến kiến nghị thành phố xem xét lựa chọn phương án xây dựng trục đại lộ bám sát mép sông kết hợp cải tạo, chỉnh trang tại chỗ các khu dân cư hiện hữu.

Cộng đồng bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với phương án giải tỏa quy mô lớn (dự kiến khoảng 2.100 ha), cho rằng việc di dời mật độ dân cư cao sẽ gây bất ổn về an sinh xã hội và đứt gãy sinh kế bền vững của người dân bản địa.

Các khu vực có phản hồi mạnh mẽ bao gồm phường Hồng Hà, Tứ Liên, Nhật Tân, Bồ Đề, Hải Bối, Bắc Cầu... Người dân đề nghị công nhận tính hợp pháp của các công trình xây dựng kiên cố hiện hữu và ưu tiên giải pháp chỉnh trang đô thị thay vì tái định cư tập trung.