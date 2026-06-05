Bắt Phó Chủ tịch xã ở Lào Cai trong vụ lan can đá sông Hồng gãy đổ sau bão Yagi

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đào Minh Khánh (sinh năm 1976), hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Lào Cai (cũ) và ông Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1987), Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Uy Long để điều tra các sai phạm liên quan đến công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 năm 2024 (bão Yagi).

Ông Đào Minh Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San (giữa) bị bắt tạm giam. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2024, dư luận và báo chí phản ánh tình trạng xuống cấp, hư hỏng của hệ thống lan can đá tại hai công trình ven sông Hồng trên địa bàn TP Lào Cai, gồm công trình thay thế lan can kè sông Hồng trên đường An Dương Vương, đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới và hạng mục điều chỉnh lan can thuộc dự án kè chống sạt lở bờ hữu sông Hồng, đoạn từ cầu Phố Mới đến cửa suối Ngòi Đum.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định hệ thống lan can đá tại các công trình này được thi công không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật: Không đủ tiết diện mộng, mộng đá và cấu kiện chính chỉ được gắn kết sơ sài bằng vật liệu liên kết.

Đáng chú ý, nhiều cột đá, tấm bưng có biểu hiện bị hà, phong hóa, không đảm bảo chất lượng.

Cơ quan chức năng xác định các sai phạm trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Giang, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Uy Long. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 2/6, Công an tỉnh Lào Cai thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đào Minh Khánh về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam, ông Nguyễn Đức Giang bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tháng 11/2025, Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 4 bị can khác liên quan vụ án, gồm nguyên lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Lào Cai, một cán bộ ban quản lý dự án, giám đốc đơn vị tư vấn xây dựng và một cá nhân bị điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan.