Cựu Giám đốc Sở Y tế nhận án 5 năm tù vì tạo điều kiện cho Vimedimex trúng thầu

Sáng 3/12, TAND TP.HCM cơ sở 1 tuyên án đối với bị cáo Phạm Minh An (61 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và 5 người khác về các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Minh An (áo trắng), cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. (Ảnh: Quang Hưng)

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo An 5 năm tù; Trần Mạnh Hải (48 tuổi, cựu Phó trưởng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 4 năm tù và Đỗ Hữu Hải (39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sơn Hà) 3 năm tù, cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba bị cáo còn lại, Huỳnh Anh Tuấn (41 tuổi, Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân) bị tuyên phạt 8 năm tù, Tạ Quang Trường (57 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Vimedimex) 7 năm tù và Lê Hữu Lễ (50 tuổi, Trưởng Phòng Kinh doanh thiết bị y tế Công ty Vimedimex) 7 năm tù, cùng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Huỳnh Anh Tuấn phải bồi thường cho Sở Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay là Sở Y tế TP.HCM) số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, các bị cáo Huỳnh Anh Tuấn, Tạ Quang Trường, Lê Hữu Lễ có hành vi thông đồng, gian dối khi tạo lập hồ sơ tham gia đấu thầu. Sau khi trúng thầu không thực hiện đúng nội dung hồ sơ dự thầu mà ký hợp đồng với bên thứ ba nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính. Thiệt hại mà các bị cáo gây ra được hội đồng xét xử xác định là hơn 12,4 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo Phạm Minh An, Trần Mạnh Hải, Đỗ Hữu Hải có hành vi thiếu trách nhiệm thẩm định, kiểm tra hồ sơ, tạo điều kiện cho Công ty Vimedimex trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền như trên.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo An, Mạnh Hải và Hữu Hải là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại lớn và làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với cơ quan Nhà nước. Bị cáo An chịu trách nhiệm cao nhất so với 2 bị cáo Mạnh Hải và Hữu Hải do cẩu thả, không làm hết trách nhiệm. Do đó, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.

Đây là vụ án liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị phòng mổ hybrid (gói thầu số 25) thuộc dự án trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây làm chủ đầu tư.

Theo cáo trạng truy tố, gói thầu này sau đó được quyết toán gần 38 tỷ đồng cho Công ty Vimedimex (đơn vị trúng thầu), nhưng gây thiệt hại cho chủ đầu tư hơn 18 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Vimedimex được chia số tiền hơn 683 triệu đồng, Công ty Tạ Thiên Ân hưởng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng.