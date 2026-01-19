Gold Coast Vũng Tàu: Từ chuẩn mực toàn cầu đến 'hiện tượng' truyền thông quốc tế

(VTC News) -

Gold Coast Vũng Tàu gây tiếng vang toàn cầu

Những ngày qua, sự “phủ sóng” mạnh mẽ của Gold Coast Vũng Tàu trên các nền tảng truyền thông quốc tế đã tạo nên hiện tượng hiếm thấy đối với một dự án bất động sản đến từ Việt Nam.

Dấu ấn nổi bật là thước phim giới thiệu dự án đã được trình chiếu trên màn hình lớn tại Quảng trường Thời Đại - Times Square (New York, Mỹ) - không gian biểu tượng của truyền thông và văn hóa đại chúng toàn cầu. Hình ảnh một siêu đô thị đảo của Việt Nam với ngôn ngữ thị giác giàu tính điện ảnh, đã gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế.

Hình ảnh Gold Coast Vũng Tàu hiện diện tại “Giao lộ của thế giới”.

Chưa dừng lại ở đó, thông tin về Gold Coast Vũng tàu liên tiếp xuất hiện trên gần 2.000 trang báo uy tín quốc tế như: BENZINGA, The Australian, The Daily Leader, Weekender, The Pioneer… Trong các bài viết, dự án được mô tả là một điểm đến vượt lên trên khái niệm một chốn ở, nơi thiên nhiên, tiện ích, cộng đồng và cảm xúc được đan kết liền mạch. Đồng thời, Gold Coast Vũng Tàu được đánh giá là đã vượt lên khuôn khổ nội địa để được nhìn nhận như một trong những đại đô thị quy mô và tham vọng bậc nhất tại Đông Nam Á.

Thế giới đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các mô hình đô thị bền vững, đề cao không gian xanh, trải nghiệm và hệ sinh thái tiện ích tầm cỡ. Việc Gold Coast Vũng Tàu xuất hiện trên các nền tảng truyền thông quốc tế cho thấy Việt Nam đang chủ động tham gia vào cuộc đối thoại toàn cầu về những chuẩn mực phát triển đô thị mới.

Gold Coast Vũng Tàu được nhắc đến như một điểm đến mới trong dòng chảy thông tin quốc tế.

Lấy cảm hứng từ thành phố Gold Coast – biểu tượng đô thị ven biển của Australia, Gold Coast Vũng Tàu được định hình theo triết lý Eco-Cinematic Living, hướng tới một hệ sinh thái sống toàn diện, nơi thiên nhiên, tiện ích, cộng đồng và cảm xúc được kết nối liền mạch. Đặc biệt, nền tảng để dự án trở thành điểm đến quốc tế là hệ sinh thái hơn 100 tiện ích quy mô lớn, nổi bật là khu outlet 85ha - tổ hợp outlet lớn nhất Đông Nam Á.

Đằng sau màn ra mắt ấn tượng của Gold Coast Vũng Tàu trên truyền thông quốc tế là một hành trình kiến tạo bền bỉ, nơi tầm nhìn, quy hoạch và chuẩn mực quốc tế được đặt lên hàng đầu ngay từ vạch xuất phát.

Tầm vóc Việt Nam và dấu ấn những bàn tay kiến tạo

Siêu đô thị đảo quốc tế Gold Coast Vũng Tàu được hình thành từ sự cộng hưởng giữa nội lực doanh nghiệp Việt và các tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, quản lý và thi công. Dưới sự điều phối của “nhạc trưởng” - nhà phát triển dự án Gold Coast Holdings, quy tụ mạng lưới đối tác quốc tế, đem đến những tiêu chuẩn khắt khe, kinh nghiệm toàn cầu và hướng tới tầm nhìn chung.

Ở vai trò tư vấn quản lý dự án, Turner - thương hiệu đến từ Mỹ với lịch sử hoạt động hơn 120 năm - bảo chứng cho tiến độ và chất lượng triển khai tại Gold Coast Vũng Tàu. Mỗi năm, Turner thực hiện khoảng 1.500 dự án trên toàn cầu với tổng giá trị xây dựng lên tới 17 tỷ USD, cho thấy bề dày kinh nghiệm và uy tín của đơn vị. Tại Việt Nam, Turner đã ghi dấu tại nhiều công trình biểu tượng như Tháp tài chính Bitexco, các khách sạn JW Marriott Hanoi, Pullman Saigon Centre hay Hilton Saigon.

Phía sau Gold Coast Vũng Tàu là những tên tuổi đủ năng lực biến tầm nhìn lớn thành hiện thực.

Về quy hoạch tổng thể, ADA – Atelier Dubosc et Associés, đơn vị tư vấn kiến trúc xanh với hơn 40 năm kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu, đóng vai trò định hình ý tưởng cho toàn bộ không gian dự án. Triết lý quy hoạch của ADA giúp Gold Coast Vũng Tàu phát triển theo mô hình đô thị sinh thái đúng nghĩa, với 300ha mặt nước và 150ha cây xanh, 10 công viên chủ đề, tạo nên thế cân bằng giữa phát triển và bảo tồn.

Cụ thể hóa ý tưởng quy hoạch trên là sự góp mặt của Công ty Cổ phần Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng ECO, đơn vị giàu kinh nghiệm trong việc lập quy hoạch các khu đô thị quy mô lên tới 5.000ha. ECO từng thực hiện quy hoạch nhiều đồ án trọng điểm tại Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh) và Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM), cho thấy năng lực triển khai các đại đô thị phức hợp, có cấu trúc phức tạp và yêu cầu cao về tính đồng bộ.

Ở lớp không gian trải nghiệm và cảnh quan - yếu tố tạo nên bản sắc của dự án, Gold Coast Vũng Tàu quy tụ cùng lúc hai đơn vị thiết kế cảnh quan giàu kinh nghiệm là WGD Associates và Terra. WGD Associates đã triển khai hơn 300 dự án trên toàn cầu, từng ghi dấu ấn tại InterContinental Hồ Tây, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City (Hà Nội) và được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế uy tín.

Trong khi đó, Terra có 13 năm kinh nghiệm, tham gia nhiều dự án lớn như MerryLand Quy Nhơn. Sự kết hợp này giúp Gold Coast Vũng Tàu không chỉ xanh về quy hoạch, mà còn giàu cảm xúc trong từng không gian sống.

Ở khâu thi công, Viettel Construction - doanh nghiệp được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, nằm trong Top 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – là nhà thầu chủ lực, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính kỷ luật trong triển khai.

Có thể thấy, sự hội tụ của các đơn vị đối tác hàng đầu trong nước và quốc tế không chỉ cho thấy tầm vóc của Gold Coast Vũng Tàu, mà còn khẳng định năng lực và tầm nhìn của nhà phát triển dự án. Đây chính là nền tảng để Gold Coast Vũng Tàu tự tin vươn mình ra thế giới - trở thành điểm đến của giới tinh hoa, chuyên gia và cộng đồng cư dân quốc tế trong tương lai.