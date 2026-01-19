XSMB 19/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 19/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 19/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 19/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 19/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để bảo vệ quyền lợi khi trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần bảo quản vé số cẩn thận, tránh rách, nhòe mực hay chỉnh sửa các con số. Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp việc xác minh và nhận thưởng diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ. Ngược lại, vé bị hư hỏng hoặc biến dạng có thể không được chấp nhận và làm mất quyền lĩnh thưởng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) nhanh chóng, chính xác nhất

Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được các công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay số mỗi ngày và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương vào lúc 18h15, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và đối chiếu kết quả đúng giờ.

Ngoài việc xem trực tiếp trên truyền hình, người chơi còn có thể đăng ký nhận kết quả XSMB qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh chi phí. Để cập nhật kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể truy cập website vtcnews.vn – nguồn thông tin uy tín được nhiều người tin tưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.