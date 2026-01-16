XSMB 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 16/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 16/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 16/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 14/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 13/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 12/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 12/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 12/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 12/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 12/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 11/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 11/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 11/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 11/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 11/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng chỉ có hiệu lực lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị và không được chấp nhận chi trả.

- Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ tiến hành chi trả tiền thưởng trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ; trên thực tế, việc trả thưởng thường được xử lý sớm hơn.

- Quy trình trả thưởng XSMB được thực hiện công khai, rõ ràng và chính xác, giúp người trúng thưởng nhận tiền thuận tiện, minh bạch và yên tâm tuyệt đối.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể lựa chọn nhận thưởng tại các đại lý vé số gần nơi cư trú hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng giải. Trong đó, hình thức đổi thưởng tại đại lý được nhiều người ưu tiên nhờ thủ tục đơn giản và tiết kiệm thời gian.

- Khi lĩnh thưởng qua đại lý XSMB, người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng như phí dịch vụ đổi vé. Mức phí này thường dao động trong khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền thưởng, tùy theo chính sách của từng đại lý và khu vực.

- Nếu người chơi đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc, toàn bộ tiền trúng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, không phát sinh thêm chi phí, giúp đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người trúng thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.