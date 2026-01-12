XSMB 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 12/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 12/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 12/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 12/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB tiến hành quay số mở thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền diễn ra thuận lợi và thống nhất, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng cho từng khu vực như sau:

- Xổ số miền Nam là khu vực mở thưởng sớm nhất, diễn ra hằng ngày trong khoảng từ 16h15 đến 16h35. Kết quả được cập nhật liên tục ngay sau khi quay xong từng giải.

- Sau đó, xổ số miền Trung bắt đầu quay vào khung giờ từ 17h15 đến 17h35. Các giải thưởng cũng được công bố lần lượt, giúp người chơi dễ dàng theo dõi mà không phải chờ đợi lâu.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, quay thưởng từ 18h15 đến 18h35. Do là đài quay muộn nhất trong ngày nên thường nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi.

- Lưu ý, vé số thuộc đài nào thì chỉ đối chiếu kết quả của đài đó. Người chơi không sử dụng bộ số của miền này để dò kết quả ở miền khác nhằm tránh nhầm lẫn.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số sau khi mua là yếu tố không thể xem nhẹ. Vé trúng thưởng cần còn nguyên vẹn, rõ ràng, không rách, không lem mực hay có dấu hiệu bị tẩy xóa.

- Nếu vé số bị hư hại hoặc không đáp ứng đúng các quy định hiện hành, khả năng không được xét trả thưởng là rất cao.

- Vì vậy, người chơi nên giữ vé cẩn thận từ lúc mua cho đến khi công bố kết quả, nhằm đảm bảo quyền lợi trúng thưởng của bản thân.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.