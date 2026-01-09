XSMB 9/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 9/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 9/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 9/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 7/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 7/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 7/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 7/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 7/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 6/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 6/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 6/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 5/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 5/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 5/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 5/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 4/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được tiến hành quay số mở thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

- Khi trúng thưởng, người chơi nên bảo quản vé số miền Bắc cẩn thận, tránh làm rách, phai mực hoặc thay đổi thông tin trên vé.

- Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình đối chiếu và xác nhận giải thưởng diễn ra dễ dàng, nhanh gọn.

- Trường hợp vé bị hư hại hoặc có dấu hiệu can thiệp, kết quả trúng thưởng có thể bị từ chối và người chơi có nguy cơ không được nhận giải.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người may mắn trúng thưởng XSMB cần thực hiện thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành vé. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị. Do đó, người chơi nên chú ý kiểm tra ngày phát hành và tiến hành lĩnh thưởng kịp thời để bảo đảm quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.