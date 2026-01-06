XSMB 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 6/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 6/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 6/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 6/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 4/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 4/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 4/1/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 4/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 3/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 3/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 3/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 3/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 3/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 2/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/1/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay số trúng thưởng ở Đài Thái Bình (XSTB).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chi trả.

- Công ty XSKT miền Bắc thực hiện trả thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trên thực tế, nhiều trường hợp người trúng giải được thanh toán sớm hơn dự kiến.

- Quy trình lĩnh thưởng XSMB được triển khai chặt chẽ, công khai và tuân thủ đúng quy định, đảm bảo người chơi nhận tiền nhanh, thuận tiện và hoàn toàn yên tâm.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để nhận thưởng từ xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Vé do XSKT phát hành: Chỉ những tờ vé do Công ty xổ số kiến thiết XSMB phát hành, với thông tin chính xác và hợp lệ, mới đủ điều kiện lĩnh thưởng.

- Số trên vé trùng với kết quả: Các con số dự thưởng phải khớp với một trong các giải được công bố trong kỳ quay thưởng XSMB.

- Vé còn nguyên vẹn: Vé trúng phải giữ nguyên hình dạng, không rách, không tẩy xóa, không sửa đổi hay hư hại, đảm bảo tình trạng ban đầu khi phát hành.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Vé cần được nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị lĩnh thưởng.

- Không tranh chấp hay khiếu nại: Vé phải không nằm trong diện tranh chấp hay khiếu nại, mọi vấn đề pháp lý liên quan cần được giải quyết trước khi chi trả giải thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.