XSMB 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 4/1/2026

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 4/1. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/1/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 4/1 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 4/1/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 2/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 2/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 2/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 2/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 2/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 1/1/2026. Xem lại KQXSMB ngày 1/1/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 1/1/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 1/1, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 1/1/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 31/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 31/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 31/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 31/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 31/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 30/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 30/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 30/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 30/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 30/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay thưởng tại Đài Thái Bình (XSTB).

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) có tổng cộng 6 đài quay, mỗi ngày chỉ một đài tiến hành mở thưởng. Lịch quay cụ thể: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Vào ngày quay thưởng, đài phụ trách sẽ phát hành và phân phối vé số tới toàn bộ các tỉnh trong khu vực miền Bắc. Mỗi đài chỉ được phép phát hành vé trong đúng ngày được phân công, không kéo sang các ngày khác.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận thưởng tại các đại lý gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé trúng. Việc nhận giải qua đại lý thường thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho nhiều người chơi.

- Khi lĩnh thưởng tại đại lý XSMB, người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng, như một loại phí dịch vụ đổi vé. Mức phí này thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị giải thưởng, tùy từng đại lý và khu vực.

- Ngược lại, nếu chọn nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng sẽ nhận đủ tiền thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có). Phương thức này không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí nào, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người chơi.

