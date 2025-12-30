XSMB 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 30/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 30/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 30/12/2025

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) tiến hành quay số trúng thưởng.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tiến hành quay thưởng mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ được tiến hành quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tiến hành quay số trúng thưởng từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ được tiến hành thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng, người chơi nên giữ gìn vé số miền Bắc cẩn thận, không để rách, nhòe mực hay làm thay đổi các con số in trên vé. Vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình kiểm tra và xác nhận giải thưởng diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Trường hợp vé bị hư hỏng hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, đơn vị trả thưởng có thể không chấp nhận chi trả.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Người chơi trúng thưởng xổ số miền Bắc chỉ có tối đa 30 ngày tính từ ngày phát hành vé để làm thủ tục nhận giải. Khi quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực thanh toán. Do đó, người trúng giải cần kiểm tra kỹ ngày phát hành và chủ động lĩnh thưởng đúng hạn để bảo đảm quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.