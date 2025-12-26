XSMB 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 26/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 6 ngày 26/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 6 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 6 ngày 26/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) tiến hành quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) thực hiện quay thưởng mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc được quay số từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) thực hiện quay số mở thưởng xổ số miền Bắc.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé xổ số miền Bắc (XSMB) trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé sẽ không còn giá trị và không được công nhận.

- Công ty XSMB sẽ thực hiện trả thưởng trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ, nhưng luôn nỗ lực hoàn tất thủ tục sớm nhất để đảm bảo quyền lợi người trúng thưởng.

- Quá trình trả thưởng được tiến hành nhanh chóng, minh bạch và chính xác, giúp người chơi nhận thưởng thuận tiện, không gặp trở ngại hay chậm trễ.

Đổi vé số trúng thưởng XSMB ở đâu?

- Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) có thể nhận giải tại đại lý gần nhà hoặc trực tiếp tại công ty xổ số phát hành vé. Nhận giải tại đại lý thường tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

- Khi nhận qua đại lý, người chơi sẽ phải trả phí hoa hồng từ 0,5%–1% giá trị giải, tùy đại lý và khu vực.

- Nhận trực tiếp tại công ty, người trúng thưởng sẽ nhận toàn bộ tiền giải sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có), không phát sinh phí dịch vụ, đảm bảo quyền lợi tối đa.

