XSMB 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 24/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 24/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 24/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 24/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 4 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 4 ngày 24/12/2025

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ tiến hành quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm quay số.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ thực hiện quay thưởng mở thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay số từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện quay số mở thưởng XSMB.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

- Xổ số miền Bắc (XSMB) gồm 6 đài, mỗi ngày chỉ một đài tiến hành quay thưởng: Thứ Hai – Hà Nội, Thứ Ba – Quảng Ninh, Thứ Tư – Bắc Ninh, Thứ Năm – Hà Nội, Thứ Sáu – Hải Phòng, Thứ Bảy – Nam Định, Chủ Nhật – Thái Bình.

- Trong ngày quay, mỗi đài phát hành và phân phối vé trên toàn miền Bắc, nhưng chỉ được bán trong đúng ngày quay, không kéo sang ngày khác.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi phải đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé để nhận thưởng. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hay chỉnh sửa và chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này vé sẽ mất hiệu lực.

- Với các giải từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định hiện hành.

