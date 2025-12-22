XSMB 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 22/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 22/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 2 ngày 22/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 20/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 19/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB sẽ được mở thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ được phụ trách quay số XSMB.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMB trong ngày sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được tiếp tục thực hiện quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ là đơn vị thực hiện quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB sẽ được công bố từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ quay thưởng XSMB.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để người chơi thuận tiện theo dõi kết quả xổ số ba miền một cách liên tục, Nhà nước đã quy định cụ thể khung giờ quay thưởng cho từng khu vực.

- Theo đó, xổ số miền Nam là khu vực quay sớm nhất, diễn ra trong khoảng từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày. Ngay sau khi quay xong, kết quả sẽ được công bố để người chơi kịp thời đối chiếu.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung, bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35. Các giải thưởng được công bố lần lượt ngay trong quá trình quay, giúp người xem không phải chờ đợi lâu.

- Cuối cùng, xổ số miền Bắc quay số từ 18h15 đến 18h35. Do là khung giờ quay muộn nhất trong ngày nên thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi, đặc biệt là những ai mong chờ các giải thưởng lớn.

Lưu ý, vé số thuộc đài nào thì chỉ đối chiếu kết quả của đài đó. Người chơi không sử dụng vé miền Trung để dò kết quả miền Bắc hoặc ngược lại nhằm tránh nhầm lẫn.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi chơi xổ số miền Bắc, người tham gia cần đặc biệt chú trọng đến việc giữ gìn vé số. Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách nát, không lem mực hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Nếu vé bị hư hỏng, mờ thông tin hoặc không đúng quy định, dù dãy số trúng thưởng hoàn toàn chính xác thì người chơi vẫn có nguy cơ không được chi trả giải thưởng, gây nhiều đáng tiếc.

- Do đó, ngay sau khi mua vé, bạn nên bảo quản cẩn thận ở nơi khô ráo, an toàn và tránh va chạm. Giữ vé trong tình trạng tốt chính là cách bảo vệ quyền lợi của mình khi trúng số.

