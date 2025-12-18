XSMB 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 18/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 18/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 18/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay số do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ được quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) sẽ được quay xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) sẽ được quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

Để không ảnh hưởng đến quyền lợi khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi cần bảo quản vé cẩn thận, tránh rách, nhòe mực hay chỉnh sửa số. Vé còn nguyên trạng sẽ giúp việc xác minh và lĩnh thưởng diễn ra nhanh chóng. Ngược lại, vé hư hỏng hoặc có dấu hiệu tẩy xóa có thể không được công nhận và dẫn đến mất quyền nhận giải.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB)

- Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được tổ chức quay số mỗi ngày bởi các công ty xổ số kiến thiết và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương vào lúc 18h15, giúp người chơi theo dõi minh bạch, kịp thời.

- Ngoài ra, người chơi còn có thể xem kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ mất phí dịch vụ.

- Để cập nhật kết quả nhanh, chính xác mà không tốn chi phí, bạn có thể tra cứu trực tiếp trên website vtcnews.vn – kênh thông tin uy tín, cập nhật XSMB hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.