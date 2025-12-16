XSMB 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 16/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 16/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 16/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 16/12/2025

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số do đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tổ chức bởi đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) quay thưởng xổ số miền Bắc (XSMB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng do đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Đài Nam Định (XSNĐ) quay xổ số miền Bắc (XSMB) trong ngày.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng bởi đài Thái Bình (XSTB) thực hiện.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMB

Để được công nhận và lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Nguồn phát hành hợp lệ: Vé phải do Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành, thông tin in trên vé rõ ràng, đầy đủ và còn giá trị pháp lý.

- Số trùng kết quả quay: Dãy số trên vé phải trùng khớp với một trong các giải thưởng đã được công bố trong kỳ quay XSMB.

- Tình trạng vé nguyên vẹn: Vé trúng thưởng phải còn nguyên khổ, không rách, không tẩy xóa, chỉnh sửa hay hư hại so với trạng thái ban đầu khi phát hành.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng phải làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Không phát sinh tranh chấp: Vé không thuộc diện tranh chấp hay khiếu nại. Mọi vấn đề pháp lý liên quan (nếu có) phải được giải quyết đầy đủ trước khi công ty tiến hành chi trả tiền thưởng.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

- Vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được phép lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Khi quá thời hạn quy định, vé sẽ tự động hết hiệu lực và không còn được chấp nhận đổi thưởng.

- Sau khi người trúng nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết miền Bắc sẽ thực hiện chi trả tiền thưởng trong thời gian không quá 5 ngày làm việc. Thông thường, quá trình này được giải quyết sớm hơn để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng giải.

- Việc chi trả giải thưởng XSMB luôn tuân thủ các quy định về công khai, minh bạch và chính xác, giúp người chơi nhận thưởng thuận tiện, nhanh chóng và không gặp trở ngại phát sinh.

