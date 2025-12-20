XSMB 21/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 21/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 21/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 21/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 21/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 21/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 19/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 17/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 17/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 17/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Bắc Ninh (XSBN).

XSMB 17/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 17/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 16/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 16/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 16/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh (XSQN).

XSMB 16/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 16/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Kết quả XSMB sẽ được mở thưởng tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ phụ trách quay số XSMB.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMB trong ngày sẽ do đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục thực hiện quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ là đơn vị tổ chức quay số XSMB.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMB sẽ được công bố thông qua đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ chịu trách nhiệm quay thưởng XSMB.

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi đến nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần mang theo các giấy tờ cần thiết gồm:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực

Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giúp đơn vị chi trả xác minh đúng thông tin người nhận thưởng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và quá trình trao thưởng diễn ra công khai, minh bạch.

Tránh làm rách vé, nhòe mực vé XSMB

- Khi tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vé trúng thưởng cần giữ nguyên trạng, không bị rách, nhòe mực hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định về hình thức, người trúng giải có thể mất quyền nhận thưởng dù kết quả trúng là chính xác. Điều này dễ gây thiệt thòi và tiếc nuối cho người chơi.

- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên cất giữ cẩn thận ở nơi khô ráo, an toàn trong suốt thời gian chờ mở thưởng. Việc bảo quản tốt sẽ giúp đảm bảo đầy đủ quyền lợi khi may mắn trúng giải.

