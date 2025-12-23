XSMB 23/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/12/2025

Xem kết quả xổ số trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 23/12. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/12/2025 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Quảng Ninh thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 3 ngày 23/12 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 3 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 3 ngày 23/12/2025

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 21/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 21/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 21/12/2025, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 21/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 21/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 20/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 20/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 19/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 19/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 19/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 19/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 19/12/2025.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 18/12/2025. Xem lại KQXSMB ngày 18/12/2025

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 18/12/2025, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 18/12, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 18/12/2025.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được mở thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Đài Quảng Ninh (XSQN) sẽ quay số mở thưởng XSMB.

- Thứ Tư: XSMB trong ngày sẽ được đài Bắc Ninh (XSBN) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Đài Hà Nội (XSHN) sẽ thực hiện quay thưởng XSMB.

- Thứ Sáu: Đài Hải Phòng (XSHP) sẽ thực hiện quay số XSMB.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được công bố từ đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Đài Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện quay thưởng XSMB.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Nhằm giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả xổ số trên toàn quốc, Nhà nước đã ban hành quy định rõ ràng về thời gian quay thưởng của từng miền trong ngày.

- Xổ số miền Nam là khu vực mở thưởng sớm nhất, được tổ chức từ 16h15 đến 16h35 mỗi ngày. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi quay để người chơi nhanh chóng kiểm tra.

- Tiếp đến là xổ số miền Trung, diễn ra trong khung giờ từ 17h15 đến 17h35. Các giải được công bố lần lượt trong suốt quá trình quay, đảm bảo tính liên tục và minh bạch.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, quay từ 18h15 đến 18h35. Do là kỳ quay cuối ngày nên thường nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người chơi.

Lưu ý: Vé số của đài nào thì chỉ tra cứu và đối chiếu kết quả của đài đó, không dùng vé miền này để dò kết quả miền khác nhằm tránh sai sót.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi cần đến trực tiếp Công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé để làm thủ tục lĩnh thưởng. Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên hình, không rách nát, không tẩy xóa hay chỉnh sửa và chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực chi trả.

- Bên cạnh đó, đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 10% trên giá trị giải theo quy định hiện hành.

